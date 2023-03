Android 14 : les nouvelles fonctions mises en avant dans la Developer Preview 2

Android 14 entre dans sa Developer Preview 2. L'occasion de confirmer et de mettre en avant quelques nouveautés de la future mise à jour du système d'exploitation.

Le développement d’Android 14 se poursuit et entre désormais dans une nouvelle phase : la Developer Preview 2. Les équipes de Google respectent pour l’instant bien les délais qu’elles se sont fixés. Nous sommes donc en bonne voie pour goûter à la bêta 1 de l’OS mobile au mois d’avril. Celle-ci sera un peu plus accessible au grand public. Pour rappel, la DP2 reste une version très jeune du système d’exploitation qui sert essentiellement à aider les développeurs à adapter leurs applications respectives pour la future mise à jour.

La confidentialité des photos enregistrées sur le smartphone

Le lancement de la Developer Preview 2 est l’occasion de confirmer une nouveauté, inspirée d’iOS, dont on avait déjà entendu parler : l’autorisation d’accès uniquement aux photos sélectionnées et non pas à toute la galerie. En effet, le blog officiel d’Android décrit une nouvelle option de confidentialité sur Android 14. Si une application a besoin d’accéder aux médias enregistrés sur l’appareil, vous pouvez faire en sorte de lui donner ce droit seulement pour quelques images et vidéos que vous avez choisies.

Vous aurez alors trois options au total.

Autoriser l’accès à toutes les photos : toute la bibliothèque de médias est accessible à l’application.

toute la bibliothèque de médias est accessible à l’application. Sélectionner des photos : l’utilisateur sélectionne les photos et vidéos auxquelles peut accéder l’application de manière temporaire.

l’utilisateur sélectionne les photos et vidéos auxquelles peut accéder l’application de manière temporaire. Ne pas autoriser : l’accès à tous les médias du smartphone est purement et simplement refusé.

Android 13 avait déjà jeté les bases pour un tel fonctionnement, mais Android 14 va plus loin en forçant la main aux applications tierces qui n’ont pas — ou ne peuvent pas — appliquer elles-mêmes les changements nécessaires pour proposer cette option améliorant le contrôle des données personnelles.

Les préférences régionales

Autre option mise en avant dans la Developer Preview 2 d’Android 14 : les préférences régionales. Cette rubrique dans les paramètres de l’appareil permet « aux utilisateurs de personnaliser les unités de température, le premier jour de la semaine et les systèmes de numérotation ». Ainsi, « un Européen vivant aux États-Unis peut préférer que les unités de température soient en Celsius plutôt qu’en Fahrenheit et que les applications considèrent le lundi comme le début de la semaine au lieu du dimanche par défaut aux États-Unis », lit-on dans l’article officiel.

D’autres nouveautés ont également été confirmées telles que de meilleurs API pour améliorer l’expérience utilisateur sur les magasins d’applications alternatifs et rendre le Google Play Store moins omniprésent sur Android 14. Il est aussi question de réduire le nombre de notifications que l’utilisateur ne peut pas rejeter et d’optimiser les performances via une gestion plus efficace de la RAM et des applications en arrière-plan.

Pour rappel, seuls des smartphones Google Pixel sont pour l’instant compatibles avec Android 14. Il faudra attendre, a priori, la bêta 2, pour voir des appareils d’autres marques entrer dans le programme. Ce sera d’ailleurs très certainement une des annonces de la Google I/O 2023. Vous pouvez tenter d’installer la Developer Preview, mais nous le déconseillons fortement si vous êtes totalement novice en la matière.

