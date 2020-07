Android 11 : voici la version finale des 117 nouveaux émojis

Le géant américain Google a partagé la conception finale des futurs 117 nouveaux émojis d’Android 11, attendu cet automne. Les bêta-testeurs du système d’exploitation mobile y ont normalement déjà accès.

En cette journée mondiale de l’émoji — vendredi 17 juillet –, les utilisateurs peuvent découvrir la version finale du prochain lot d’émojis d’Android 11. Mi-juin, le consortium Unicode nous avait déjà donné une idée relativement précise des nouvelles animations qui s’inviteront sur la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google.

Animaux : un look plus authentique

Comme le rapporte 9to5Google, la firme de Mountain View a proposé plusieurs modifications à Unicode pour peaufiner le projet Emoji 13.0, mis en place cet automne au moment du déploiement de la mise à jour. En plus des 55 tonalités de peau disponibles, 62 nouveaux personnages font leur entrée dans cette grande famille.

La firme d’outre-Atlantique a également donné un look plus authentique aux animaux, en travaillant avec l’Aquarium de Monterey Bay et le zoo de Victoria Bug. Aussi, les équipes de la multinationale ont retravaillé le design de certaines des animations pour les rendre plus agréables visuellement lorsqu’utilisées avec un mode sombre.

Déjà disponible pour les bêta-testeurs

Les 117 nouveaux émojis sont d’ores et déjà disponibles pour les bêta-testeurs d’Android 11, dont le clavier Gboard (dernière version de la bêta) peut afficher tout ce beau petit monde, à condition de scroller dans la liste, les nouveaux caractères Unicode n’étant pas encore référencés dans le moteur de recherche du clavier. Il ne reste désormais plus qu’à patienter quelques mois pour enrichir encore un peu plus nos conversations.