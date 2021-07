Rapide et performant, ce SSD NVMe externe SanDisk 1 To est soldé à -38%

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage externe, rapide et performante, qui vous suit partout lors de vos voyages, ce bon plan devrait vous intéresser. Aujourd'hui, Amazon propose le SSD SanDisk Extreme Portable de 1 To à 154,99 euros au lieu des 250,99 euros habituels.

Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme 1 To est idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un support de stockage pratique à transporter, mais aussi puissant, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s. Durant les soldes d’été 2021, son prix devient plus abordable puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 96 euros.

Les avantages du SSD de SanDisk

La compatibilité USB-C

La vitesse de lecture jusqu’à 1 050 Mo/s

Résistant à l’eau (IP55) et robuste face aux chocs

Habituellement proposé à 250,99 euros, le SSD SanDisk Extreme 1 To est maintenant disponible en promotion à 154,99 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle avec 500 Go de stockage pour 60 euros de mois.

Un SSD compact et robuste

Il existe aujourd’hui des dizaines de modèles de SSD portables, plus ou moins compacts, rapides et performants. C’est d’ailleurs une solution de stockage à privilégier, car les SSD assurent un bon stockage externe et une fluidité à toute épreuve.

La marque SanDisk a conçu son SSD pour que vous voyagez sans souci. Il est donc équipé d’un boîtier en silicone résistant contre les chutes allant jusqu’à deux mètres et à une résistance à l’eau, ainsi qu’à la poussière, grâce à sa certification IP55. Il profite d’ailleurs d’une garantie constructeur de 5 ans. En bref, ce SSD à de quoi résister aux aléas de la vie.

Évidemment l’un des autres critères qui prônent dans le choix de son SSD, c’est sa portabilité. Eh oui, il est important que l’on puisse l’emmener partout avec soi. Le SSD Extreme de SanDisk est idéal puisque ses dimensions de 0.97 x 5.26 x 10.08 cm et son poids plume de 40 grammes faciliteront grandement son transport. De plus, il est possible d’ajouter un mousqueton, pratique pour attacher le disque à votre boucle de ceinture ou à votre sac à dos pour les plus aventuriers d’entre vous.

Des performances très élevées

Mais surtout, ce SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, c’est 10 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. Vous pouvez ainsi stocker votre contenu et vos créations sur un disque ultra-rapide qui s’adapte parfaitement à vos besoins.

Il est compatible avec Windows et Mac. Le SSD intègre un chiffrement matériel AES 256 bits qui vous proposera de renseigner un mot de passe optionnel pour déverrouiller votre disque de stockage à chaque utilisation. Pour finir côté connectique, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

