Panne d’électricité géante : le V2L est le meilleur allié en cas de blackout, et il y a deux autres solutions

Le 28 avril 2025, l’Espagne a vécu l’une des plus importantes pannes électriques de son histoire. Dans ce moment de crise, trois solutions sont disponibles.

Lorsque le réseau électrique s’effondre subitement, comme ce fut le cas en Espagne où 60 % de l’électricité consommée a été perdue en quelques secondes, mais aussi au Portugal et en France, les options pour alimenter et recharger nos appareils électroniques essentiels deviennent limitées. Mais il existe quelques solutions, déjà disponibles.

La révolution V2L des voitures électriques

Commençons par la technologie V2L. Cette dernière est certes révolutionnaire, mais encore faut-il posséder une voiture compatible. Actuellement, plusieurs constructeurs proposent cette fonctionnalité, notamment la nouvelle Renault 5 électrique qui intègre cette option.

Concrètement, une voiture électrique équipée de la technologie V2L devient une immense batterie sur roues capable de fournir jusqu’à 3,4 kW d’électricité. Cette puissance est suffisante pour faire fonctionner des appareils électroménagers gourmands en énergie.

Notez que ces possibilités dépassent largement le cadre des situations d’urgence, on peut se servir de la batterie de sa voiture électrique comme une batterie domestique.

Des technologies encore plus avancées comme le V2H (Vehicle to Home) et le V2G (Vehicle to Grid) existent, bien qu’elles ne soient pas encore autorisées partout. Le V2H permettrait d’alimenter toute une maison à partir de la batterie d’une voiture électrique, en maintenant des services minimaux pendant plusieurs jours. Quant au V2G, il offrirait la possibilité de renvoyer l’électricité stockée dans la voiture vers le réseau général, pour transformer ainsi le parc automobile électrique en un gigantesque système de stockage d’énergie utilisable en cas d’urgence nationale.

Les batteries domestiques : un investissement conséquent

Une autre solution d’autonomie énergétique consiste à s’équiper de batteries domestiques fixes.

Zendure SolarFlow 2400 AC

Ces systèmes permettent de stocker de l’électricité pour l’utiliser en cas de coupure, mais leur rentabilité est un vrai sujet.

En effet, sans être couplées à des panneaux solaires, ces batteries ne font que stocker l’électricité du réseau, ce qui représente un coût d’investissement important pour un simple « tampon » énergétique (qui permet de profiter du delta entre le prix des heures basses et des heures pleines).

Le prix au kWh stocké devient alors très élevé si l’on considère uniquement leur utilisation occasionnelle lors de pannes. Elles prennent tout leur sens dans une installation photovoltaïque complète, où elles permettent d’optimiser l’autoconsommation. Surtout que l’Etat a fortement réduit le prix du rachat de l’électricité dès cette année.

Les batteries solaires portables : top pour la mobilité

Pour une solution plus légère et polyvalente, les batteries solaires portables offrent une alternative intéressante, comme celle de Bluetti ou d’EcoFlow.

Ces batteries, souvent rechargeables via panneaux solaires intégrés ou amovibles, sont particulièrement utiles si vous avez déjà une utilisation régulière en camping, randonnée ou dans le cadre professionnel pour alimenter des appareils sur le terrain. Leur capacité est certes limitée comparée aux solutions précédentes, mais leur portabilité et leur autonomie en font des outils précieux en situation de mobilité. En cas de panne prolongée, elles peuvent assurer la charge d’appareils essentiels comme les téléphones, lampes LED ou petits équipements médicaux.

