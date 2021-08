Dernier de sa lignée, le Samsung Galaxy Note 20 5G est aujourd’hui une excellente affaire

Le Samsung Galaxy Note 20 vit actuellement sa plus importante baisse de prix depuis le lancement. En effet, le modèle 5G de ce smartphone premium équipé d'un stylet est disponible en promotion à 599 euros au lieu de 1 059 euros.

Cela a été confirmé par Samsung lors de sa conférence : il n’y aura pas de nouveaux Galaxy Note cette année. Le modèle de l’année dernière pourrait donc bien être le dernier de cette longue lignée de smartphones équipés d’un stylet, mais le Note 20 est loin d’être obsolète après seulement un an d’existence sur le marché. De plus, il est aujourd’hui disponible avec une remise de 43 %.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20

La puissance du Exynos 990 toujours d’actualité

Un triple capteur photo performant

Un écran AMOLED de qualité

Au lieu de 1 059 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy Note 20 compatible 5G est actuellement en promotion à 599 euros sur Cdiscount et Boulanger.

Une version 5G pas forcément plus puissante

Le Samsung Galaxy Note 20 possède une fiche technique un peu plus timide que le modèle Ultra, mais il embarque le même processeur graphique, à savoir l’Exynos 990, ici épaulé par 8 Go de RAM. Le modèle 5G en fait de même, mais rajoute simplement simplement la compatibilité avec le réseau mobile ultra rapide qui se déploie lentement, mais sûrement, en France. Ceci étant dit, cette configuration est toujours d’actualité en 2021 pour répondre — sans ralentissements — à la majorité des besoins que l’on peut avoir au quotidien avec un smartphone, que ce soit pour consulter ses réseaux sociaux favoris ou faire une partie sur un jeu mobile.

L’autonomie n’est en revanche pas rehaussée malgré la compatibilité 5G. On retrouve donc la même batterie de 4 300 mAh que sur la version classique du Galaxy Note 20, laquelle permet de tenir une journée avec une utilisation modérée. Notez tout de même que la charge rapide et la charge sans fil sont de la partie.

Il est beau et il fait de belles photos

Le design du Note 20 s’inspire évidemment du modèle Ultra, mais sans les bords incurvés sur les côtés. L’effet est réussi et agréable en main, avec un écran plat sur 6,7 pouces de diagonale. Ce dernier ne pousse d’ailleurs pas jusqu’au QHQ à 120 Hz, mais reste bloqué en Full HD à 60 Hz. AMOLED oblige, la dalle est tout de même de bonne qualité et propose également une compatibilité avec le HDR10+. Le smartphone a également le mérite d’être plus léger que son grand-frère : seulement 192 grammes.

Il n’est enfin pas aussi bien loti en photo que le modèle Ultra sans le capteur principal de 108 mégapixels, mais son module 64 + 12 + 12 mégapixels est déjà très performant. Il arrive à prendre de beaux clichés dans toutes les situations et apporte une polyvalence très appréciée grâce à la présence de différents modes, dont un mode nuit très efficace. Il est même possible d’enregistrer des vidéos en 8K à 24 fps, en 4K à 60 fps ou en Full HD jusqu’à 120 fps.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Note 20.

