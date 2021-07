TV 4K en solde : le QLED 55″ de Hisense est à moins de 600 € (avec HDMI 2.1)

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d'image et intégrant les nouveaux ports HDMI, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. En effet, le TV Hisense 55A7GQ offre non seulement une dalle QLED 4K, mais également 3 ports 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen. Un TV complet qui passe à seulement 599 euros grâce à une ODR, au lieu de 799 euros.

Si vous avez une console next-gen et souhaitez profiter des meilleurs graphismes possibles, il vous faut absolument un TV compatible HDMI 2.1. Les téléviseurs proposant cette technologie sont encore très onéreux, mais la marque Hisense a l’avantage de proposer tout cela à un prix bien plus accessible. C’est le cas du modèle 55A7GQ qui est à un prix canon durant les soldes d’été 2021.

Le TV QLED de Hisense en quelques mots

Une dalle QLED de 55 pouces

Une définition 4K UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La présence de trois ports HDMI 2.1

Et la compatibilité avec l’assistant vocal d’Amazon : Alexa

Au lieu de 799 euros, le TV QLED Hisense 55A7GQ 2021 est aujourd’hui affiché en promotion à 699 euros chez Boulanger, mais ne vous coutera finalement que 599 euros grâce à l’offre de remboursement d’un montant de 100 euros — valable jusqu’au 27 juillet 2021.

Le bon rapport qualité-prix de Hisense

Le modèle 55A7GQ 2021 de Hisense, propose une dalle de 55 pouces soit 137 centimètres. Ce téléviseur respire le haut de gamme avec son design des plus épurés proposant un écran sans bord, pour une immersion totale. Il dispose d’un pied assez discret qui s’adaptera plutôt bien à son environnement.

Ce modèle offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives, plus réalistes et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité.

Le cinéma à la maison

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos à 360° pour une expérience immersive digne du cinéma.

Pensé pour les gamers et gameuses

Et pour les plus chanceux et chanceuses d’entre vous qui posséderaient une console next-gen, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement de la meilleure fluidité possible en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. Cependant, la dalle ne propose pas de 120 Hz, elle est limitée à 60 Hz.

Un OS maison réussi

La gamme U7QF ne dispose pas d’Android TV, mais tourne sous le système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U. Celui-ci donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles. On retrouvera tout de même une interface fluide et fonctionnelle que vous pouvez personnaliser en y ajoutant vos applications ou chaînes préférées.

Le téléviseur est également compatible avec l’assistant virtuel Alexa, bien pratique si vous souhaitez contrôler votre TV grâce au son de votre voix, sans toucher à la télécommande. Pour finir, côté connectique, deux ports USB, deux ports USB 3.0 une sortie audio optique, une prise casque, un port Ethernet, une entrée antenne et une entrée satellite.

