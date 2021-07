Pour 349 euros, ce laptop Acer sous Chromebook est un excellent deal

L’accessibilité et l’efficacité des Chromebook ne sont plus à démontrer aujourd’hui. Acer s’est fait une bonne place dans ce domaine et propose des laptops équipés de l’OS de Google pour tous les usages. Ce modèle 314 équipé d’une puce Intel est d’ailleurs en promotion sur Amazon, passant de 449 à 349 euros.

Les Chromebook sont désormais de très bonnes alternatives pour qui souhaite s’offrir un laptop simple d’utilisation et à petit budget. Acer est une marque ayant fait ses preuves dans le domaine des PC portables sous l’OS de Google avec de nombreux modèles répondant à tout type de besoins. Dans ce deal des soldes d’été, nous vous proposons le modèle baptisé 314 CB314-1HT-P2DF équipé d’une puce Intel Silver et d’un écran tactile de 14 pouces. Il est en ce moment trouvable sur Amazon avec 100 euros de réduction.

Les caractéristiques du Chromebook Acer 314

Une puce Intel Pentium Silver N5030

Une autonomie confortable de plus de 12 heures

L’interface ChromeOS, facile à utiliser au quotidien

Habituellement au prix de 449 euros, le Chromebook Acer 314 est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros, soit 100 euros d’économie.

L’Acer 314 a un positionnement à mi-chemin entre le moyen et le haut de gamme dans le domaine des Chromebook. Il dispose d’un format ultra compact avec un poids de seulement 1,5 Kg pour un châssis de 19,7 mm d’épaisseur. Il compte sur une dalle IPS tactile Full HD de 14 pouces avec un revêtement antireflet qui lui permet d’être utilisé à l’extérieur. On aurait d’ailleurs aimé pouvoir l’utiliser en mode tablette, mais ce n’est pas le cas ici.

Ce modèle est doté d’une puce Intel Pentium Silver N5030, d’un processeur Quad-Core pouvant monter à 3,10 GHz en mode turbo avec une très faible consommation d’énergie. Il est couplé à 8 Go de mémoire vive et dispose de 64 Go de stockage au format eMMC qu’il est possible d’étendre via carte mémoire. Une telle configuration est largement suffisante pour obtenir une expérience fluide et de qualité sous ChromeOS, si l’on reste cantonné à une utilisation scolaire et/ou professionnelle. De même, il ne souffre d’aucun ralentissement dans le multitâche et son chipset graphique (UHD Graphics 605) lui permet même de lancer quelques jeux du PlayStore compatibles avec l’OS de Google.

Parlons d’ailleurs de ChromeOS qui reste l’intérêt principal de ce laptop. Ce système d’exploitation made by Google a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité et son efficacité au fil des années. On profite ainsi d’une interface épurée et centrée autour d’une expérience simple et intelligible, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Le principe tourne autour de la synchronisation avec son compte Google (Gmail, Gsuite, Workspace, Drive, etc.) où l’on retrouve tout son environnement de travail en quelques clics. Il est aussi possible de profiter de l’ensemble des applications compatibles avec la plateforme même si elles ne sont toutes pas optimisées pour un affichage natif en mode laptop.

Côté connectique, l’Acer Spin 314 est assez complet et dispose de deux ports USB de type A USB 3.2 Gen 1 ainsi que deux ports USB Type-C dont un prévu pour la recharge. On aurait aimé la présence d’un port HDMI, mais il faudra se munir d’un adaptateur pour brancher un moniteur externe ou le relier à sa TV. Côté sans fil, le Chromebook D’Acer profite du Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Enfin, l’autre gros avantage des laptops sous Chromebook concerne la batterie. Avec pas moins de 12,5 h d’autonomie annoncée par le constructeur, il figure parmi les modèles les plus endurants de sa catégorie. De plus, la recharge de 45W via USB Type C lui permet une charge complète en moins de 2 heures, ce qui est un atout non négligeable.

