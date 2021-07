La très bonne barre de son Samsung HW-Q900T est actuellement soldée à -30 %

Les barres de son sont vite devenues indispensables pour agrémenter une installation home cinema performante. Autant miser sur la qualité en se tournant vers la Samsung HW-Q900T, qui bénéficie d'une bonne promotion à l'occasion des soldes : son prix passe de 999 euros à 699 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

Très souvent, les TV pèchent un peu côté son. Même les références onéreuses souffrent de ce petit point faible. Heureusement, les barres de son sont apparues pour régler ce souci et offrir aux utilisateurs une expérience proche de celle vécue au cinéma. La Samsung HW-Q900T fait partie des meilleurs modèles que l’on peut trouver sur le marché grâce à sa belle puissance. Autre avantage : son prix, qui diminue de 300 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts de la Samsung HW-Q900T

Un caisson de basse sans fil

Une puissance élevée de 400W

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

D’abord proposée à 999 euros, la barre de son Samsung HW-Q900T est actuellement disponible à 699 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

De plus, sachez que si vous achetez simultanément une TV The Frame ou The Serif et une barre de son éligible Samsung, vous pourrez bénéficier d’une réduction sur le tout pouvant aller jusqu’à 400 euros.

Une barre de son premium pour compléter un home cinema

Si vous souhaitez mettre la main sur la barre de son Samsung HW-Q900T, mieux vaut disposer d’un espace suffisant, puisque ses dimensions sont plutôt imposantes : elle mesure 123 x 6,95 x 13,8 cm. Mais grâce à son design sobre et son tissu Kvadrat, elle ne fera certainement pas tâche sous votre téléviseur. Notez aussi que vous pourrez, si vous le voulez, la fixer au mur. Quant au caisson de basse, il sera séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps.

Un son net et immersif

Qui dit grande barre de son, dit (souvent) puissance. Cette règle vaut pour cette Samsung HW-Q900T puisque celle-ci délivre une puissance considérable de 400 W. Le son obtenu sera bien immersif et vaste grâce notamment à la certification Dolby Atmos et à la compatibilité DTS:X. Autrement, ce modèle propose également une technologie maison, appelée Q-Symphony, qui permet à la barre de se synchroniser automatiquement aux haut-parleurs de votre TV. Il vous faudra posséder une TV QLED de Samsung pour profiter de cette fonction dans les meilleures conditions. Vous obtiendrez ainsi une expérience sonore encore plus immersive. Notez par ailleurs que grâce à la fonction Adaptive Sound, la Samsung HW-Q900T optimisera le son des contenus visionnés.

Côté connectivité, on aura droit aux compatibilités Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC. Vous pourrez également compter sur les assistants vocaux Bixby et Amazon Alexa pour piloter la barre de son à la voix. Enfin, en ce qui concerne la connectique, la barre de son embarque une entrée optique et trois ports HDMI.

