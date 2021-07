200 euros de moins pour cette TV LG OLED de 55 pouces chez Cdiscount

L'OLED est toujours considéré comme la technologie reine malgré l'arrivée récente du mini LED. Le constructeur coréen LG fait partie des rares privilégiés dans le domaine en proposant des dalles de qualité et de plus en plus abordables. Pendant les soldes, le modèle 55 pouces GX3 est en promotion en passant de 1499 à 1299 euros.

LG est un des principaux fournisseurs de dalle OLED du marché grand public avec un nombre de références important en se plaçant sur tous les budgets. Son modèle récent de la gamme GX, le GX3, est très fourni côté fiche technique et profite d’une belle réduction de 200 euros pendant les soldes dans sa version 55 pouces.

Les caractéristiques de la TV LG OLED 55GX3

Un écran OLED 4K UHD de 55 pouces

Compatible HDR10 Pro , Dolby Vision IQ, Freesync et G-Sync

Avec 4 ports HDMI 2.1 prévus pour la Next Gen

Au lieu de 1 500 euros habituellement, le TV LG OLED 55GX3 est disponible à 1 299 euros sur Cdiscount soit une réduction de 200 euros.

Une dalle OLED de grande qualité pour un prix contenu 👇

Qui dit dalle OLED, dit forcément un design ultra fin pouvant s’adapter à touts type d’intérieur. Il dispose d’ailleurs d’un tout nouveau système de rangement de câbles à l’arrière afin de plaquer l’écran au mur et ainsi se fondre parfaitement dans le décor. Ses bords sont d’ailleurs ultra réduits afin de renforcer cette impression de finesse.

Cette TV LG OLED 55GX3 dispose d’une dalle de 55 pouces de définition 4K UHD. Cette dernière assure une excellente qualité d’image avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives. Les angles de vision sont quasiment parfaits et la réactivité est de mise grâce avec un taux de rafraîchissement natif de 100Hz. Le téléviseur embarque un processeur Alpha 9 de dernière génération qui assure un excellent traitement de l’image assisté par IA. Ajoutons également les compatibilités avec les meilleures normes vidéo comme le Dolby Vision IQ, le HDR10 Pro ou encore HGiG à choisir en fonction du contenu diffusé. Notons aussi la compatibilité avec le système Dolby Atmos pour une partie son toujours plus immersive.

Parfait pour les fans de ciné et de jeux vidéo

Ce modèle est d’ailleurs tout particulièrement adapté aux joueurs, car il dispose de caractéristiques parfaites pour profiter des consoles Next Gen comme la PS5 et Xbox Series X. avec pas moins de 4 ports HDMI 2.1, l’affichage 4K à 120 fps est possible tout en autorisant le taux de rafraîchissement variable (VRR) via Freesync ou même G-Sync. Notons également un mode jeu réduisant au maximum l’input lag pour une réactivité difficilement prise en défaut.

Enfin, et comme tous les autres téléviseurs de la marque, le LG OLED 55GX3 tourne sous la dernière version de WebOS qui sert d’interface et de plateforme utilisateur. Vous aurez ainsi accès aux applications immanquables comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. La TV est aussi compatible avec les assistants Google et Amazon Alexa pour profiter du contrôle vocal.

