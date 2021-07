Sony MDR-1AM2 : 90 euros de moins pour cet excellent casque certifié Hi-Res Audio

Vous êtes équipé d'un smartphone muni d'un port jack 3,5 mm ou d'un baladeur Audiophile ? Dans ce cas, si vous souhaitez profiter d'un son parfait, un casque certifié Hi-Res Audio est indispensable. Le Sony MDR-1AM2 est un excellent compagnon et il profite d'une belle réduction de prix sur Amazon en passant de 220 à seulement 129 euros.

Même si les casques sans fil sont aujourd’hui une norme indéniable dans le domaine de l’audio grand public, la limite de ces appareils se situe au niveau du Bluetooth. En effet, malgré des codecs toujours plus sophistiqués, il n’y a rien de mieux qu’un bon casque équipé d’un câble jack et certifié Hi-Res Audio pour écouter des fichiers dits « lossless ». Le meilleur représentant du rapport qualité prix dans le domaine est sans doute le Sony MDR-1AM2 qui profite en ce moment d’une réduction de 91 euros sur son prix habituel sur Amazon pendant les soldes.

Les caractéristiques du casque Sony MDR-1AM2

Élégant, léger et confortable

Certifié Hi-Res pour écouter des fichiers audio lossless

Le câble 4,4 mm pour limiter les distorsions et les grésillements

Habituellement trouvable à 220 euros, le casque Sony MDR-1AM2 s’affiche aujourd’hui à 129 euros sur Amazon, soit une réduction de 91 euros. Le casque est proposé en un seul coloris : noir.

Un casque audio confortable et fonctionnel

Le Sony MDR-1AM2 reprend le design circum-aural de son prédécesseur, le célèbre MDR-1A. Il est toutefois plus léger avec seulement 187 grammes et est très agréable à porter sur la durée. il possède des oreillettes pivotantes recouvertes de coussinets en cuir synthétique souple, et anti-pression, pour un confort optimal lors des longues sessions d’écoute, ainsi qu’un arceau réglable pour s’adapter facilement à toutes les morphologies.

Une qualité sonore pensée pour les audiophiles

La qualité sonore est bien au rendez-vous avec notamment la particularité d’être certifié Hi-Res Audio. Il est donc bien armé pour lire des fichiers sons sans pertes échantillonnés à 96 KHz / 24 bits (type FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF, etc.). Ce format offre un rendu sonore théoriquement encore meilleur que le CD, avec un minimum de compression. À titre de comparaison, la qualité CD — déjà excellente — qui propose « seulement » 44,1 KHz / 16 bits. Les casques audio Bluetooth ne sont pas encore capables de lire parfaitement ces fichiers de par les limitations liées aux technologies sans fils.

Le casque est livré avec une housse de transport et deux câbles. Un jack 3,5 mm tout ce qu’il y a de plus classique et un autre, au format propriétaire de 4,4 mm. Ce dernier permet d’ailleurs de séparer les canaux droit et gauche sur deux fils distincts en vue de limiter les distorsions et de minimiser les pertes de signal traduites par des grésillements.

