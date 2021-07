Cet écran gaming AOC de 27″ et 144 Hz ne dépasse pas les 152 euros pendant les soldes

Inutile de vider son compte en banque pour s'équiper d'un moniteur gaming performant. La preuve avec le modèle AOC G2790VXA de 27 pouces, dont le prix passe de 229,99 euros à 151,79 euros sur Rue du commerce.

Il est toujours plus confortable de profiter de ses sessions gaming sur un grand écran. Et s’il bénéficie d’un taux de rafraîchissement suffisamment haut et d’un faible taux de réponse, vous obtenez là le combo gagnant. Toutes ces caractéristiques sont promises par le moniteur AOC G2790VXA de 27 pouces, qui affiche en plus un prix nettement plus bas pendant les soldes.

Les points forts de l’écran gaming AOC

Un écran de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible AMD FreeSync Premium

Au lieu de 229,99 euros, l’écran PC gaming AOC G2790VXA est désormais affiché à 151,79 euros sur Rue du commerce.

Un écran tout en finesse

L’écran G2790VXA d’AOC place l’image au centre avec des bordures très fines. Le pied est suffisamment solide pour soutenir le tout, sans pour autant alourdir l’ensemble. Résultat : on obtient un moniteur aux lignes plutôt sobres, qui pourrait ainsi même convaincre ceux et celles qui seraient à la recherche d’un écran supplémentaire pour le télétravail.

Mais qu’on se le dise : ce moniteur AOC comporte quand même tout ce qu’il faut pour jouer de manière ultra confortable. Sa dalle VA Full HD de 27 pouces affiche déjà de beaux contrastes, et une palette de couleurs bien riche. Ce moniteur dispose même d’une fonction AOC Shadow control (« contrôle de l’ombre ») pour éclaircir les zones d’ombre durant le jeu lorsque vous le souhaitez.

Et résolument tourné vers le gaming

Ce modèle propose en plus un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse de 1 ms pour expérience de jeu très fluide et réactive en toutes circonstances : à vous les combos rapides et adieu les images floues « fantômes » qui parasitent les actions. Ajoutons à tout cela une compatibilité avec AMD FreeSync Premium, qui résoudra tous les phénomènes de déchirure d’écran, ou tearing, grâce à la synchronisation du taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Avec cette technologie, vous éviterez ainsi les saccades et les distorsions.

Côté connectique, on a droit à un DisplayPort, un port HDMI ainsi qu’un port VGA. Notez également que cet écran embarque deux haut-parleurs intégrés de 2 W chacun, ce qui peut contrebalancer l’absence de port jack.

Retrouvez l'écran AOC G2790VXA à 151,79 € sur Rue du commerce

