Cdiscount casse le prix du Apple Mac Mini M1 pour la fin des soldes 2021

Les soldes d'été 2021, c'est bientôt fini. Cdiscount décide donc de frapper fort pour ce dernier jour de promotions avec un code promo qui permet de faire de belles économies, comme pour le PC de bureau Apple Mac Mini M1 qui passe aujourd'hui de 799 à 684 euros.

La nouvelle version de l’Apple Mac Mini est sans aucun doute à l’heure actuelle le PC de bureau compact le plus puissant du marché grâce à l’intégration de sa puissante puce Apple M1. Il représente même aujourd’hui la solution ordinateur la plus abordable de la firme de Cupertino grâce à cette réduction inédite de 115 euros sur son prix d’origine. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les points clés de l’Apple Mac Mini M1

La puissance de la puce Apple M1

Le design compact, en matériaux recyclés

La connectique fournie, avec 4 ports USB-C et 1 port HDMI

Au lieu de 799 euros habituellement, le modèle 8+256 Go du Apple Mac Mini M1 est aujourd’hui disponible en promotion à 719 euros sur Cdiscount, puis le prix chute ensuite à 684 euros en utilisant le code promo ETEPRO avant de procéder au paiement de votre commande.

Un PC de bureau compact et puissant

Le Mac Mini M1 possède quelques points communs avec son prédécesseur, à commencer par son design. On retrouve encore une fois cette forme carrée de 19,7 cm avec un châssis fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Le boitier est bien plus discret qu’une tour PC traditionnelle.

Comme les récents MacBook Air et MacBook Pro, ce nouveau Mac Mini abandonne les processeurs Intel pour embarquer un SoC maison : la puce Apple M1. Selon la firme de Cupertino, les performances de traitement sont jusqu’à trois fois supérieures à la génération précédente, ainsi que des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Avec l’architecture ARM, il est en revanche possible que certains logiciels que vous utilisez quotidiennement ne seront peut-être plus compatibles, mais vous pourrez passer par la bonne émulation de Rosetta 2 pour les faire tourner.

Comptez également sur 8 ainsi que le SSD ultra rapide d’une capacité de 256 Go. Le Mac Mini M1 est donc un excellent compagnon de productivité, mais aussi de gaming, même si les meilleures conditions graphiques ne seront évidemment pas atteintes.

Une connectique complète malgré sa petite taille

Il intègre un port HDMI pour brancher un écran et deux ports USB pour connecter un clavier et une souris. La base, mais la connectique est définitivement bien plus fournie que ça avec deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) supplémentaires, une prise casque et un port Ethernet. Il est également compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.

