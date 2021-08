Forfait mobile : Cdiscount lance une offre 80 Go à 8 euros par mois (sans engagement)

Si vous souhaitiez changer de forfait mobile, c'est certainement le bon moment. Dans les nombreuses offres sans engagement en cours, nous vous proposons de regarder du côté de Cdiscount mobile qui propose aujourd'hui deux nouveaux forfaits en série limitée à prix très compétitif.

Une offre après l’autre, c’est la philosophie actuelle chez Cdiscount Mobile. L’opérateur relance une nouvelle fois ses forfaits en durée limitée avec deux offres particulièrement intéressantes pour votre porte-monnaie. Le premier forfait propose 80 Go de data en 4G pour seulement 7,99 euros par mois pendant un an tandis que l’autre, plus modeste, propose 5 Go à 4,99 avec un prix fixe même après un an.

Les forfaits Cdiscount Mobile en détail

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

5 à 80 Go de data 4G selon le forfait choisi

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Pour les adeptes de data, le forfait le plus intéressant est celui de 80 Go pour 7,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser à 16,99 euros. L’autre forfait de 5 Go est à 4,99 euros par mois n’augmentera quant à lui pas son tarif après la même période. Ces deux offres sont disponibles jusqu’au 16 août 2021 et sont toujours sans engagement.

Un réseau de qualité au meilleur prix

Avec le réseau de Bouygues Telecom, Cdiscount est un opérateur mobile virtuel s’assurant d’un des meilleurs réseaux de l’hexagone. La quasi-totalité du territoire est couverte et vous pouvez profiter des infrastructures partenaires en Europe et en DOM.

Côté appels, les forfaits proposés disposent des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro mobile français.

À vous faire le choix de la data ou du prix

Le premier forfait est le plus fourni puisqu’il comprend une enveloppe de 80 Go, de quoi vous permettre de surfer tranquillement sans crainte d’être vraiment limité dans vos usages numériques mobiles. En Europe et en DOM, vous pouvez également profiter de l’internet mobile grâce à 11 Go dédiées, bien pratique pour utiliser son GPS par exemple sans devoir payer une option en plus.

Le deuxième forfait est un peu différent puisqu’il va à l’inverse du premier en proposant une petite quantité de data, mais avec un prix qui n’évolue pas à la hausse. Si vous n’avez pas besoin de plus de data que nécessaire, le forfait de 5 Go vous conviendra parfaitement pour consulter vos mails ou faire quelques recherches pour un prix. Cette enveloppe est également de 5 Go en Europe et en DOM.

Notez qu’après validation de votre commande et après l’envoi de votre carte SIM (qui coûte 10 euros), votre ligne sera alors activée et vous pourrez directement l’utiliser sur votre mobile.

Comment faire si je veux souscrire, mais conserver mon numéro de téléphone ?

Lors de l’inscription, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179. Vous recevez un SMS avec le code suite à l’appel. Une fois l’inscription terminée, la résiliation de votre précédent forfait sans engagement se fait automatiquement et sans frais supplémentaires.

Comparateur forfaits 4G

Si vous souhaitez comparer les offres Cdiscount avec celles des autres opérateurs, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !