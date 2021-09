Lenovo Smart Clock : le réveil connecté est enfin de retour à moins de 30 €

Le Lenovo Smart Clock est actuellement le choix le plus économique que vous pouvez faire si vous voulez installer un réveil connecté propulsé par Google Assistant sur la table de chevet de votre chambre. Il ne coûte aujourd'hui plus que 29,99 euros chez Boulanger alors qu'il en valait 89,99 euros au lancement.

Lenovo a d’ores et déjà lancé son Smart Clock 2 et ce dernier bénéficie d’ailleurs lui aussi d’une promotion, mais c’est le premier modèle du réveil connecté de la marque — avec écran tactile et enceinte intégrés — qui nous intéresse aujourd’hui. Le Lenovo Smart Clock renoue actuellement avec son meilleur prix pour redevenir plus abordable que jamais.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Smart Clock

Un écran tactile de 4 pouces

Les deux haut-parleurs de 3 W

Une interface facile à comprendre

Le port USB pour recharger son smartphone

Au lieu de 89,99 euros à son lancement, le réveil connecté Lenovo Smart Clock est aujourd’hui disponible en promotion à 29,99 euros sur Boulanger.

Un réveil connecté compact et pratique

Le Lenovo Smart Clock fonctionne comme un écran connecté classique, mais qui a la vocation de trouver sa place sur la table de chevet de votre chambre grâce à son format très compact. Son écran ne fait que 4 pouces et permet avant tout d’interagir avec Google Assistant d’une autre façon qu’avec la voix, même si cette dernière méthode est toujours disponible grâce aux microphones de l’appareil.

Il est évidemment possible d’afficher quelques informations à l’écran, comme l’heure, la météo, mais aussi des vidéos via YouTube. Sa définition de seulement 800 x 400 pixels n’entache d’ailleurs pas la qualité visuelle, qui est amplement suffisante pour une dalle IPS LCD de cette taille. De plus, la qualité sonore est très correcte avec les deux haut-parleurs de 3 W, même si pousser le son à fond peu faire apparaitre de légers grésillements sur certains types de contenu.

D’autres caractéristiques font du Lenovo Smart Clock un objet indispensable à placer à côté de votre lit, comme son port USB au dos qui permet de brancher un appareil pour le recharger, un smartphone par exemple. C’est très pratique pour ne pas encombrer la prise à côté de votre lit. De plus, pas besoin de la charge ultra rapide de votre bloc d’alimentation dédié lorsqu’on laisse son téléphone charger toute la nuit.

Les avantages de Google

Ce réveil connecté emprunte par ailleurs de nombreux éléments à la firme de Mountain View, comme ce design en tissu rappelant fortement celui des enceintes connectées de la gamme Nest. Côté logiciel, on trouve ensuite l’OS Smart Display de Google afin de naviguer dans les menus directement depuis l’écran. C’est clair et facile d’accès. Les caractères sont affichés suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce.

Depuis peu, il est même possible via une mise à jour de passer des appels vidéo avec l’application Google Duo et Zoom. D’autres nouveautés sont également au programme, comme la possibilité de configurer plusieurs comptes Google et de choisir le mode sombre (comme sur smartphone).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Lenovo Smart Clock.

