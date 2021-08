Puissant et compatible 5G, le Xiaomi Poco M3 Pro chute à 159 € sur Cdiscount

Le Poco M3 Pro est un smartphone entrée de gamme récemment arrivé chez Xiaomi. Comme à son habitude, la marque chinoise ne néglige pas les performances et propose même sur son téléphone la compatibilité avec le réseau 5G, le tout à moins de 200 euros. Enfin, plutôt à moins de 160 euros grâce à cette offre Cdiscount.

À peine sorti, le Xiaomi Poco M3 Pro est déjà une référence à considérer, ne serait-ce que pour son prix très agressif et ses performances surprenantes. Ce n’est pas la première fois que le constructeur chinois présente un smartphone compatible 5G abordable, mais là, le prix est encore bien plus intéressant que le Redmi Note 10 5G.

Les points clés du Xiaomi Poco M3 Pro

Un écran LCD Full HD+ à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Le capteur principal de 48 mégapixels

La puce Dimensity 700 5G performante

Lancé au prix de 199 euros, le Xiaomi Poco M3 Pro (64+4 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 159,90 euros sur Cdiscount, après avoir saisi le code promo 10EUROS. Cela représente une économie de 40 euros sur le prix d’origine du smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco M3 Pro.

Comme un air de déjà vu

Le Xiaomi Poco M3 Pro reprend trait pour trait la fiche technique du Redmi Note 10 5G, mais pour moins cher. Les similitudes commencent par le format qui est identique avec des dimensions de 161,81 x 75,34 x 8,92 mm pour un poids de 190 grammes. En face avant, on retrouve le même écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. La dalle propose un taux de rafraîchissement allant de 30 à 90 Hz, afin d’économiser de la batterie. D’ailleurs, en ce qui concerne l’autonomie, on retrouve la même batterie de 5 000 mAh qui devrait faire tenir le Poco M3 Pro deux jours entiers sans problème. De plus, le chargeur fourni atteint 22,5 W pour profiter de la charge rapide via le port USB-C. Il y a également une prise jack 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou un casque. Quant au capteur d’empreintes digitales, il se trouve sur la tranche droite.

Ces deux smartphones sont animés par la puce Dimensity 700 5G de MediaTek avec 4 ou 6 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. Même si Fortnite ne pourra pas être lancé, cette configuration offre de bonnes performances au quotidien et fera tourner sans trop de difficultés vos applications préférées. Grâce à cette puce, le téléphone profite du réseau 5G — un bon point pour cette tranche de prix. Pour la photo, sans surprise le Poco M3 Pro est composé lui aussi d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur macro, également de 2 mégapixels. La frustration est la même que sur le Redmi Note 10 5G, l’ultra grand-angle n’est pas de la partie… et il y a toujours ces capteurs qui sont anecdotiques. Toutefois le capteur principal est efficace et propose des clichés corrects dans la plupart des situations.

Mais un design plus coloré

À première vue, c’est le faux jumeau du Redmi Note 10 5G. Ils sont en tout point similaires, ou presque : la seule différence entre ces deux smartphones se fait au niveau du design. Eh oui, lorsqu’on les compare, le Poco M3 Pro opte pour un aspect tout en couleur avec du jaune pétant ou bien encore un bleu nuit plus sombre. Le module photo est également différent, mais c’est surtout le logo Poco au dos qui ressort le plus.

Le smartphone idéal à moins de 200 euros ?

Afin de comparer le Xiaomi Poco M3 Pro avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.