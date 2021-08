Les tarifs Netflix ont augmenté, mais pas les offres Canal+ incluant le service de VOD

Depuis le début de l'année 2020, Canal+ intègre Netflix, et d'autres services de streaming, dans son offre Cine Series+. Malgré la hausse récente des prix du service de VOD, la promotion du pack dédié au cinéma et aux séries est toujours valable : 39,99 euros par mois.

Si vous vous intéressez à l’actualité des plateformes de VOD, vous n’êtes pas sans savoir que Netflix a récemment augmenté le prix de ses abonnements. Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion de mettre les autres services en lumière surtout lorsqu’il s’agit de faire des économies. En plus d’intégrer Netflix dans sa version standard à son ancien prix, l’offre Cine Series+ de Canal+ comprend aussi Disney+, OCS et les chaînes Canal liées à cette thématique, pour le même prix qu’avant.

Que propose l’offre Cine Series+ de Canal+ ?

Les chaînes Canal+ sur TV, smartphone et tablette

Des packs conçus pour tous les publics

Netflix, OCS et Disney+ inclus

Le pack Cine Series+ incluant Netflix, OCS et Disney+ est en ce moment disponible à 39,99 euros par mois pour un engagement de 24 mois et à 44,99 euros par mois pour 12 mois. Enfin, en tant que lecteur de Frandroid, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous disposez de 50 euros offerts sur votre abonnement.

L’offre thématique complète de Canal+

Avec une centaine de chaînes touchant toutes les thématiques, Canal+ offre un catalogue éclectique pour tous les publics. L’accès à ces chaînes est garanti pour toutes les offres. Tout est couplé aux chaînes de la TNT. En plus de l’accès en clair et en crypté des chaînes Canal+ et Canal+ décalées, on y retrouve des chaînes sportives, de cinéma, de séries et de découvertes. Vous n’avez qu’à choisir le pack qui vous convient.

Netflix à son ancien prix inclus dans l’offre Cine Series+

Si Netflix a augmenté ses prix récemment sur sa propre plateforme, ce n’est pas le cas du Netflix disponible dans l’offre Ciné Séries+ de Canal+. Avec ce pack, vous avez accès à Netflix dans sa version standard. Ce dernier vous donne accès à tout le catalogue de service de VOD en HD avec 2 écrans en simultanée. Vous pouvez même passer à la version Premium moyennant 4 euros de plus par mois. Mais ce n’est pas tout, puisque ce pack inclut également un accès à Disney+ et son catalogue de Films et séries exclusifs du studio, ainsi qu’à OCS via un compte et certaines chaines dédiées.

Un catalogue à regarder partout

L’offre Canal+ via MyCanal est accessible partout TV connectées, Box internet, mobile, tablette, etc. Vous avez même la possibilité de commander un décodeur dédié si vous ne disposez pas de matériel chez vous. L’application et la plateforme Web comprennent tout le contenu en direct et en VOD auquel vous avez accès en streaming depuis n’importe où. Prévoyez tout de même un forfait 4G conséquent en Go si vous souhaitez regarder votre contenu depuis votre mobile. MyCanal est aussi compatible Chromecast et Airplay pour diffuser diffuser de la vidéo en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage.

