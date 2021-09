Quels sont les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 € cette semaine ?

En cette période de promotion, les offres côté forfaits mobile sont légion. C'est pour cette raison que nous avons sélectionné les trois meilleures offres sans engagement du moment à moins de 10 euros.

Nul besoin d’attendre les grands événements commerciaux comme le Black Friday ou les French Days pour faire des économies sur son forfait mobile. En effet, les prix du moment sont très bas, même pour des forfaits gonflés en data notamment chez RED, B&You et Prixtel. Attention cependant, certaines offres sont limitées dans le temps, on vous donne toutes les infos dans cet article.

Les meilleurs forfaits à moins de 10 €

Le forfait B&You 80 Go : la valeur sûre

B&You propose en ce moment une série de forfaits à prix canon avec ses exclus web Very B&You. Mais le forfait le plus intéressant est sans doute celui de 80 Go à seulement 9,99 euros par mois. Pour ce prix, vous disposez des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français avec la qualité du réseau de Bouygues Telecom, la meilleure concernant les communications selon l’Arcep.

Niveau data, vous disposez donc de 80 Go à utiliser partout en France métropolitaine. C’est on ne peut plus suffisant pour profiter de votre environnement mobile en ligne sans être trop limité dans le mois. C’est d’ailleurs bien pratique pour regarder des séries en streaming ou simplement naviguer sur internet et les réseaux sociaux. En Europe et en DOM, Bouygues a aussi prévu une enveloppe de 12 Go. En revanche, cette dernière est décomptée du forfait de base et n’est pas proposée en plus.

Ce forfait sans engagement B&You de 80 Go est disponible jusqu’à aujourd’hui à minuit à 9,99 euros par mois et le prix reste le même après un an.

Le forfait RED 80 Go : l’outsider

RED a suivi l’exemple de B&You et a dégainé cette semaine ces nouveaux forfaits BIG RED avec les mêmes prix et les mêmes prestations en Go. On retrouve donc un forfait de 80 Go pour 10 euros par mois, le tout sur le réseau mobile de SFR. D’ailleurs si jamais vous veniez à dépasser la limite, l’opérateur prévoit des rechargements de 1 Go à 2€. Autrement, vous avez accès au réseau SFR WIFI disponible partout en France avec vos identifiants. En Europe et DOM, SFR prévoit une enveloppe supplémentaire de 10Go qui vient s’ajouter au forfait de base.

Côté communication, ce forfait donne accès aux appel, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les seules limites : 3h maximum par appel et 200 destinataires différents par mois pour les SMS et MMS.

Jusqu’à ce soir minuit, le forfait 80 Go chez RED by SFR est à 10 euros par mois sans prix doublé même après la première année et c’est toujours sans engagement.

Le forfait Prixtel 100 Go : L’outsider

Prixtel est un opérateur mobile virtuel français qui s’est fait un nom ses dernières années pour ses forfaits flexibles à des prix ultras compétitifs. On s’intéresse donc au forfait baptisé « Le grand » avec pas moins de 100Go de data pour seulement 9,99 euros par mois. La seule différence avec ses concurrents est que le prix augmente au bout d’un an en passant à 14,99 euros mensuels.

Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France et en DOM côté communications. Prixtel est d’ailleurs tributaire du réseau national de SFR pour les data et les communications. À l’étranger (Europe et DOM) l’enveloppe 4G est de 15Go, mais est décomptée du forfait de base. Enfin, sachez que ce forfait est proposé sans engagement et que vous avez la possibilité de changer d’offre avant la bascule de prix. N’hésitez d’ailleurs pas à utiliser notre outil dédié pour vous en souvenir.

Le forfait Prixtel « Le Grand » à 9,99 euros par mois de 100 Go a été prolongé jusqu’au 21 septembre 2021. Il est sans engagement, mais le prix augmente après un an à 12,99 euros par mois.

Les informations complémentaires

Quel que soit le forfait mobile choisi dans cette sélection, veuillez noter qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

