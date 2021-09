La LG 55 pouces de la gamme B1 2021 est la plus abordable des TV OLED pour les French Days

Dalle OLED, HDMI 2.1, prise en charge des meilleures normes vidéos... la TV LG OLED55B1 a clairement tout pour plaire. Surtout lorsque son prix passe sous la barre symbolique des 1 000 euros. À l'occasion des French Days, on la trouve en effet à 949 euros au lieu de 1 299 euros, seulement chez Rue du Commerce.

LG est le principal fournisseur de dalles OLED pour les TV sur le marché. Suite au succès de sa gamme BX et CX de 2020, LG a présenté la relève lors du CES 2021. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, grâce aux French Days, la nouvelle TV OLED de la gamme B1 profite d’une réduction de 350 euros.

Les points forts du TV LG OLED55B1

Sa dalle OLED de qualité (4K UHD)

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Au lieu de 1 299,99 euros à son lancement, le TV LG OLEDB1 2021 de 55 pouces est en ce moment en promotion à seulement 949 euros sur le site Rue du Commerce, soit une remise immédiate de 350 euros.

Un TV qui respire le haut de gamme

La nouvelle série B1 propose un design assez similaire à la génération précédente et même si on a l’habitude avec LG, la conception premium de ces TV reste toujours appréciable à regarder. On retrouve des lignes épurées avec des bordures d’écran fines et un pied métallique solide, mais discret. Sa dalle OLED de 55 pouces impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité. D’ailleurs, le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 3 garantissant une très bonne mise à l’échelle des contenus.

Déjà une référence en matière de qualité d’image, LG continu de briller avec ce modèle B1 2021. Le TV profite d’une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. Il est également compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. De plus, le modèle B1 embarque le mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

S’associe parfaitement avec votre console next-gen

LG a tenu à proposer une TV idéale pour regarder du contenu, mais aussi pour convenir aux pro du gaming. En effet, grâce à ses 2 ports HDMI 2.1, le modèle 55B1 est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Grâce à cette connectique, le TV affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, est également de la partie afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Le téléviseur affiche un taux de réponse de 1 ms seulement, et offre une image fluide et nette grâce à la présence des technologies G-Sync et AMD FreeSync. Cerise sur le gâteau, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Un OS maison maîtrisé très intuitif

Enfin, cette TV tourne sous la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. La navigation sur l’interface est très accessible et fluide, et l’on retrouve les applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme B1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Petit plus, la télécommande Magic Remote munie d’un pointeur à la manière d’une souris permet une navigation plus ergonomique et plus rapide dans les menus de l’interface. Côté connectique, la série B1 propose deux ports HDMI 2.1, deux ports HDMI 2.0, ainsi que trois ports USB et une sortie audio numérique optique.

