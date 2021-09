Une trottinette électrique à 179 € ? c’est possible pendant les French Days

Avoir une trottinette électrique dans les grandes villes devient de plus en plus courant, mais il est important de bien choisir son futur deux roues. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de faire une belle affaire pendant les French Days, car la Surpass 8 Pro est en promotion chez Cdiscount à 179,99 euros contre 199,99 euros habituellement.

Concernant les trottinettes électriques, il est vrai que Xiaomi est la marque qui a su se faire le plus remarquer sur le marché. Toutefois, d’autres marques se sont elles aussi installées sur ce secteur et proposent de bons produits. C’est le cas de la marque française Surpass qui propose sa 8 Pro à un prix abordable et le devient davantage pour cette deuxième édition de French Days, avec une remise de 20 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Surpass 8 Pro

Légère et pliable

Vitesse 25 km/h et autonomie 25 km

Les différents modes, visibles sur l’écran du guidon

Excellent rapport qualité-prix

Habituellement au prix de 199 euros, la trottinette électrique Surpass 8 Pro est disponible en promotion au prix de 179,99 euros sur Cdiscount.

Confortable, robuste et facile à transporter

La Surpass 8 Pro est une trottinette en aluminium et en acier avec un plateau recouvert d’un grip antidérapant. Assez robuste, elle peut être utilisée sous la pluie grâce à la norme IPX4. Ses pneus increvables de 8 pouces supporteront les aléas de la route. Elle est par ailleurs équipée de deux systèmes de freinage, combinant un frein moteur électrique à un frein mécanique (à pied) qui s’actionne en appuyant sur le garde-boue arrière prévu pour cet usage.

La trottinette de la marque française est particulièrement légère (12 Kg), elle peut être très facilement transportée dans les transports en commun. Elle se replie également facilement grâce à un système mécanique présent sur son socle et renforcé par une sécurité qui empêche totalement qu’elle se referme en cours d’utilisation ou qu’elle s’ouvre lorsqu’on la porte.

Roulez tranquillement avec différents modes de conduites

Avec cette trottinette vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. Son moteur de 350 W vous permettra d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, la limite légale française pour une utilisation sur route. Quant à sa batterie de 216 Wh, elle permet de rouler sereinement à pleine vitesse, avec une autonomie moyenne de 25 km pour une personne de 70 kg, mais elle supporte jusqu’à un poids maximal de 120 kg. Si vous souhaitez la recharger entièrement, comptez entre 4 et 6 heures.

C’est une trottinette électrique complète, car on retrouve 3 modes de conduite disponibles : les modes piéton, équilibre et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement avec le bouton situé en dessous de l’écran LCD, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs consulter le niveau d’autonomie et le mode de conduite actuellement utilisé via l’écran. Pour finir, de jour comme de nuit, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des bandes rétroréfléchissantes. Un feu-stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

