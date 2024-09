Le cinéma à la maison, c’est possible avec ce LG QNED 4K HDR 75″ en promo pendant les French Days

Avec ce gigantesque Ă©cran de 75″ qui affiche de la 4K dans votre salon, vous allez vous immerger complètement dans vos films, sĂ©ries et mĂŞme jeux vidĂ©o. D’autant que pendant les French Days, il est en rĂ©duction de 16 %.

LG 75QNED75 // Source : Frandroid

Le LG 75QNED75 est un Ă©cran connectĂ© qui affiche de la 4K, avec compatible HDR et, comme son nom l’indique, qui utilise la technologie QNED. Cette technologie d’Ă©clairage permet d’avoir 30 000 mini LED pour mieux Ă©clairer mĂŞme les plus petites des zones de l’Ă©cran, ce qui renforce le contraste.

Qu’est-ce qui rend le LG 75QNED75 si attractif ?

Sa dalle de 189 cm qui affiche de la 4K

Il utilise la technologie HDR pour amĂ©liorer l’imager

Le mode Gaming et ALLM pour une détection automatique

Le tĂ©lĂ©viseur LG 75QNED75 coĂ»te normalement 899 euros. Pendant les French Days, il est affichĂ© Ă 749 euros chez Boulanger. Il est affichĂ© au mĂŞme prix chez Rakuten, avec Boulanger comme vendeur. Et, pour le premier jour des French Days lĂ -bas, avec le code RAKUTEN15, vous pouvez l’avoir pour 734 euros. Mais uniquement ce 24 septembre 2024.

Des bords ultra-fins pour une immersion totale

Avec le LG 75QNED75, vous avez un tĂ©lĂ©viseur connectĂ© qui affiche une diagonale de 75″, soit 189 cm. Ce qui est bien, c’est que les bords latĂ©raux et celui du haut sont très fins. Un peu moins celui du bas, mais ça reste quand mĂŞme très discret. Ce qui fait que vous profitez pleinement des images de vos films, sĂ©ries et jeux.

Petite rĂ©serve pour ces derniers tout de mĂŞme puisque la frĂ©quence de rafraĂ®chissement max de l’image est de 50 Hz. C’est correct si vous avez des consoles de gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes ou la Nintendo Switch, mais si vous jouez sur PlayStation 5 ou Xbox Series, ça risque de moins bien passer.

LG a quand mĂŞme pensĂ© Ă inclure un mode Gaming avec des options qui lui sont propres, que vous pouvez ajuster manuellement. Grâce Ă la compatibilitĂ© ALLM, la console applique automatiquement vos prĂ©rĂ©glages dès qu’elle dĂ©tecte que vous lancez un jeu. Et revient Ă vos rĂ©glages classiques dès que vous arrĂŞtez.

La QNED, une technologie exclusive Ă LG

Comme son nom complet l’indique, le LG 75QNED75 est un tĂ©lĂ©viseur qui bĂ©nĂ©ficie de la technologie QNED. Ce n’est pas quelque chose de liĂ© Ă l’affichage, mais plutĂ´t Ă la lumière. Ce sont des LED minuscules, ce qui permet d’en avoir plus dans l’Ă©cran et donc d’Ă©clairer des points qui ne le seraient pas sur un autre modèle.

Le résultat : des couleurs plus vives, plus naturelles et surtout un contraste plus marqué. En lançant vos films et séries, vous allez pouvoir plonger complètement dedans, en 4K qui plus est, avec aussi un traitement HDR pour améliorer le résultat.

Le tĂ©lĂ©viseur est connectĂ© et fonctionne avec WebOS, le système d’exploitation de LG. Il est moins flexible qu’Android, mais vous avez quand mĂŞme accès Ă vos plateformes de streaming comme Netlfix, Prime VidĂ©o, Apple TV, Disney+, My Canal, etc. Il est compatible avec Google et Alexa, pour les commandes vocales.

Sans oublier que vous pouvez brancher tous vos périphériques externes avec ses 4 ports HDMI 2.0 et ses deux ports USB.

Pour vous aider à trouver votre nouveau téléviseur, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs TV 4K QLED ou OLED du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième Ă©dition des French Days pour l’annĂ©e 2024 durera toute une semaine pour se clĂ´turer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et dĂ©jĂ dĂ©gainĂ© leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.