Avec 210 € de réduction, l’iPhone 12 Pro devient-il plus intéressant que le 13 Pro ?

Ça y est, l’iPhone 13 Pro est en vente et fait baisser le prix de son prédécesseur. L'iPhone 12 Pro est en ce moment proposé chez Cdiscount à 949 euros au lieu de 1 159 euros à son lancement. Mais, est-ce un vrai bon plan face à la nouvelle génération des smartphones d'Apple ?

L’iPhone 12 Pro a été un véritable succès et c’est désormais au tour de l’iPhone 13 Pro d’incarner la meilleure proposition d’Apple en matière de smartphone pour la période 2021/2022. Et même si le nouveau fleuron de la marque à la Pomme apporte son lot de nouveautés, il ne faut pas oublier son excellent prédécesseur qui permet aujourd’hui d’avoir sensiblement la même expérience pour moins cher.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 Pro

Son bel écran OLED de 6,1 pouces

Sa puissante puce A14 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 1 159 euros, l’iPhone 12 Pro 128 Go est actuellement disponible en promotion à 949 euros sur le site Cdiscount, uniquement pour le coloris bleu pacifique. Cela représente une économie de 210 euros sur son prix de base. On trouve la même offre sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Pro d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

iPhone 12 Pro VS iPhone 13 Pro : qu’est-ce qui les différencie ?

À première vue, l’iPhone 12 Pro ressemble à l’iPhone 13 Pro. Il est difficile de trouver les véritables éléments qui les différencient, car ils offrent tout deux un design premium avec des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. Ils disposent également d’une diagonale de 6,1 pouces et d’un écran OLED Super Retina XDR. Le petit plus de l’iPhone 13 Pro est que son encoche a été réduite, mais n’apporte pas de réel changement, car elle ne permet pas d’afficher plus d’informations. Si jusqu’ici Apple n’a proposé qu’un taux de rafraîchissement à 60Hz, l’iPhone 13 Pro arrive pour corriger se manque en proposant le ProMotion et permettre le 120 Hz pour une fluidité parfaite. Le nouveau fleuron fait donc mieux que l’iPhone 12 Pro, toutefois, sachez que l’expérience utilisateur reste très fluide sur le 12 Pro grâce à l’optimisation de son OS parfaitement maîtrisé.

Concernant la photographie, c’est l’un des points sur lequel Apple a largement insisté au cours de la présentation de l’iPhone 13 Pro. Même s’ils sont équipés de trois capteurs photos de 12 mégapixels, sans oublier le fameux capteur LiDAR, le nouvel iPhone Pro apporte son lot de nouveautés. Avec du Smart HDR 4, du mode macro pour prendre une photo à 2 cm du sujet, du portrait en mode nuit, d’un mode cinématique ou encore du téléobjetif x3, le module photo s’est nettement amélioré avec des capteurs 92 % plus grands que l’année dernière. Toutefois, ce n’est pas pour autant que le 12 Pro n’est pas un excellent photophone. Au contraire, il est capable de prendre de très beaux clichés en toutes circonstances, et cela même de nuit grâce au mode nuit disponible. Il est aussi capable d’enregistrer jusqu’en 4K à 60 images par seconde, le tout en HDR Dolby Vision à 10 bits.

L’iPhone 12 Pro reste toujours convaincant avec de belles performances

Côté performances, l’iPhone 13 Pro est animé par la dernière puce de la firme californienne : la A15 Bionic. Si cette dernière est plus puissante et plus efficace, grâce à l’ajout d’un cœur graphique par rapport au modèle précédent, l’iPhone 12 Pro se défend encore sur le ring. Avec sa puce A14 Bionic, il se montre toujours aussi convaincant et performant au quotidien. L’expérience utilisateur sera fluide que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum. Puis, une fois iOS 15 installé, vous profiterez des dernières nouveautés logicielles de la marque, avec une interface toujours fluide et simple à utiliser. Notez que le 12 Pro profite également de la compatibilité avec le réseau 5G.

Enfin, les iPhone 13 Pro sont plus épais et plus lourds que les iPhone 12 Pro, et cela s’explique par l’ajout d’une batterie plus grosse qui a une conséquence sur la prise en main du smartphone. Il est vrai qu’Apple ne cesse d’améliorer l’autonomie de ses iPhone, et même si l’iPhone 13 Pro promet une heure trente de plus que son prédécesseur, le 12 Pro reste très endurant : environ une journée et demie d’utilisation classique. Côté recharge, ils sont tous les deux compatibles avec la charge rapide 20 W en filaire, et 15 W avec MagSafe. Sachez que le bloc de charge n’est plus fourni dans la boite et doit donc être acheté séparément. Comptez un peu plus de 1h30 pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Pro.

Quel iPhone choisir ?

Afin de découvrir l’ensemble des iPhone proposés par la firme californienne et de trouver celui qui vous correspond le mieux, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2021.