La version 128 Go du Xiaomi Poco M3 Pro 5G chute sous les 200 euros

Le Poco M3 Pro 5G est un smartphone entrée de gamme récemment arrivé chez Xiaomi, qui offre un très bon rapport qualité-prix sans négliger de bonnes caractéristiques techniques. Si la version 6 + 128 Go est habituellement à 229 euros, en ce moment elle à moins de 200 euros sur le site Rue du Commerce.

Le constructeur Xiaomi n’a cessé de nous surprendre cette année, notamment en présentant une flopée de smartphones quasi tous les mois. Certains ont retenu notre attention, comme le Xiaomi Poco M3 Pro. Ce dernier se positionne sur l’entrée de gamme, mais avec des caractéristiques toujours plus poussées à un prix contenu. Sorti il y a quelques mois, il devient déjà plus intéressant grâce cette promotion.

Les points à retenir du Poco M3 Pro

Un écran LCD Full HD+ à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Le capteur principal de 48 mégapixels

La puce Dimensity 700 5G performante

Si son prix de lancement était de 229 euros, le smartphone Xiaomi Poco M3 Pro 5G (6+128 Go) devient moins cher grâce à une remise immédiate de 30 euros, et passe à 199 euros seulement sur le site Rue du Commerce.

Le faux jumeau du Redmi Note 10 5G

Hormis leur fiche technique en commun, le Poco M3 Pro se distingue fortement du Redmi Note 10 5G, à commencer par son design. En effet, côte à côte, c’est clairement deux salles, deux ambiances. On fait face à un look qui change de l’ordinaire, plus coloré, en allant du jaune pétant ou bien encore un bleu nuit plus sombre pour la gamme Poco — pas de panique, il existe aussi en coloris noir plus discrèt. Pour continuer dans la deuxième et dernière différence entre ces deux smartphones, c’est au niveau du module photo qui est différent, où l’on aperçoit le logo Poco au dos qui ressort le plus.

Performant et convaincant pour cette tranche de prix

Mais lorsque l’on regarde d’un peu plus près la fiche technique du smartphone de la gamme Poco, elle reprend trait pour trait celle du Redmi Note 10 5G, mais pour moins cher. On retrouve le même format, avec des dimensions de 161,81 x 75,34 x 8,92 mm pour un poids de 190 grammes. En face avant, les deux smartphones proposent un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant de 30 à 90 Hz, afin d’économiser de la batterie. D’ailleurs, à propos de l’autonomie, on retrouve la même batterie imposante de 5 000 mAh, qui devrait faire tenir le Poco M3 Pro deux jours entiers sans problème. De plus, le chargeur fourni atteint 22,5 W pour profiter de la charge rapide via le port USB-C. Il y a également une prise jack 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou un casque ainsi qu’un micro SD pour agrandir la capacité du stockage.

Pour fonctionner efficacement, le Poco M3 Pro est lui aussi, animé par la puce Dimensity 700 5G de MediaTek avec 4 ou 6 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. Cette configuration offre de bonnes performances au quotidien et sera efficace pour faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées, mais ne comptez pas sur ce smartphone pour jouer à des jeux 3D, vous ne pourrez pas lancer Fortnite. Grâce à cette puce, le téléphone profite du réseau 5G — un bon point pour cette tranche de prix.

Un appareil photo correct sans trop de paillettes

Enfin, côté photo, sans surprise le Poco M3 Pro est composé lui aussi d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur macro, également de 2 mégapixels. La frustration est la même que sur le Redmi Note 10 5G, l’absence de l’ultra grand-angle se fait ressentir et le smartphone manque de polyvalence. Toutefois le capteur principal est efficace et propose des clichés corrects dans la plupart des situations avec de bonnes conditions de lumière.

