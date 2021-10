Avec cette promotion, un balai aspirateur Dyson est enfin à la portée de tous

Dyson est une valeur sûre pour vous débarrasser de toutes les saletés qui s'accumulent sur votre sol, mais si les balais aspirateurs de la marque sont généralement assez onéreux, en ce moment Cdiscount propose le Dyson V7 Motorhead à seulement 249 euros.

Dyson est une marque d’électroménager très premium qui a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants. Pratiques et ultra-maniables, ces derniers sont dénués de sacs, ce qui est particulièrement agréable lors des corvées de ménage. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’en ce moment le Dyson V7 Motorhead profite d’une belle réduction pour devenir le balai aspirateur le plus abordable de la marque.

Les points forts du Dyson V7 Motorhead

L’expertise de Dyson

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 30 minutes

En plus : un chargeur de voiture

Au lieu d’un prix barré à 328,90 euros, le balai aspirateur Dyson V7 Motorhead est en ce moment disponible en promotion à seulement 249 euros sur Cdiscount. De plus, un chargeur pour voiture est offert.

Un balai aspirateur toujours aussi pratique

Si ce balai aspirateur n’est pas le plus récent de la gamme, le Dyson V7 Motorhead reste une référence de son catalogue avec lequel vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Ce balai aspirateur a l’avantage d’être sans fil et sans sac, ce qui vous facilite son utilisation au quotidien, et ne pèse que 2,5 kg — il pourra donc être déplacé même entre les étages sans trop de difficultés. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer des meubles ou encore les sièges de votre voiture, surtout que dans ce bon plan, il y a un chargeur de voiture en plus.

Efficace et puissant

Même son niveau d’aspiration ne sera pas aussi bon que le dernier Dyson V15, il reste très performant surtout pour cette tranche de prix. Son niveau d’aspiration est très bon grâce la technologie Cyclone 2 du moteur, qui effectue 110 000 tours par minute pour assurer une grande puissance. La version Motorhead se montrera très efficace, quel que soit le type de sols : durs, tapis, moquettes, etc. Sa brosse à entraînement directe saura enlever toutes les poussières. Par contre, si vous avez des tapis à poil long, il devient plus difficile de se débarrasser des débris ou poussière, mais grâce à deux modes de puissance disponibles, vous pourrez basculer soit sur le mode MAX pendant 6 minutes de fonctionnement à haute puissance et le mode Puissance pour un nettoyage prolongé.

Enfin, l’appareil aura suffisamment de batteries pour garantir 30 minutes d’aspiration sans baisse de régime en utilisation normale, et sera silencieux. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson V7 sur sa station fixée au mur. Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : il suffit de tirer le levier pour tout évacuer, sans contact avec la saleté.

