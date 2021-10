Disney+ est de retour dans le catalogue de Canal+ avec une offre dédiée à 20,99€/mois

En plus d'être plus économiques, les offres Canal+ permettent de regrouper vos abonnements en une seule mensualité. L'abonnement Canal+ et Disney+ est en ce moment proposé à 20,99 euros au lieu de 24,99 pendant un an.

La guerre des plateformes de VOD s’intensifie ces derniers temps. D’un côté il y a la hausse de prix des abonnements Netflix et de l’autre Prime vidéo qui récupère 80 % des droits de diffusion de la ligue 1 de Football. Bref, ça bouge beaucoup. Et ça bouge aussi du côté des plateformes françaises avec notamment Canal+ qui a récemment revu ses offres, dont une incluant Disney+ avec les nouvelles chaînes thématiques du groupe.

Qu’offre cette série limitée Canal+ avec Disney+ ?

Toute l’offre Canal+ sur TV et en version digitale

L’apport de Disney+ sur 4 écrans avec 8 profils

Les chaînes thématiques de l’option TV+

Le pack regroupant Canal+ et Disney + est proposé à 20,99 euros par mois la première année au lieu de 24,99. Cette offre donne lieu à un engagement de 24 mois avec un premier mois d’essais. Les lecteurs et lectrices de Frandroid sont aussi privilégiés puisqu’en cliquant sur ce lien ci-dessous, vous aurez droit à 50 € offerts sur cet abonnement, soit un peu plus de deux mois gratuits.

L’essentiel de l’univers Canal+

L’offre vous fait profiter évidemment de la chaîne Canal+ et de sa déclinaison Canal+ Décalé, mais elle inclue aussi les nouvelles chaînes thématiques que son Canal+ Series, Docs et Kids. Du sport en passant par le Cinéma et les programmes jeunesse, il y en a pour tous les goûts. Mentions spéciales pour le sport avec l’apport de la diffusion de la F1 et de la C1 de Football.

L’offre inclut également un accès à TV+ et son catalogue de chaînes multithématiques. Des chaînes jeunesses comme Disney Channel, Guilli Max ou encore Teletoon, des chaînes musicales avec MCM, MTV ou Trace TV ou encore des chaînes plus spécifiques comme ES1, Warner TV ou encore Game One.

Disney+ et son catalogue de classiques et de contenus originaux.

Forcément le gros apport de cet abonnement concerne Dinsey+ et son catalogue toujours plus grandissant. La plateforme regroupe six univers avec des espaces consacrés aux films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et désormais Star. Il faut également compter sur le catalogue secondaire de l’abonnement nommé Stars qui regroupe de nombreux films et séries des studios partenaires et appartenant à la firme. Disney+ mise aussi de plus en plus sur ses créations originales de grande qualité comme c’est le cas récemment avec Marvel et des séries comme Wandavision et plus récemment Loki.

Accessibles sur sa TV et depuis n’importe où

Il est possible d’avoir accès au contenu de cette offre depuis plusieurs écrans. L’application MyCanal est disponible sur TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Vous pourrez profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+. Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

