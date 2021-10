Léger et confortable, le nouveau casque Logitech G335 est déjà en promotion

Conçu pour répondre présent lors de longues sessions de jeu, le casque Logitech G333 est un modèle filaire récent de chez Logitech. Plus léger, et surtout beaucoup moins onéreux que le G733, il profite en ce moment d'une promotion sur Amazon et passe à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Si vous cherchez un bon casque pour jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur consoles ou sur PC, pour vos communications sur Discord ou Zoom, et un confort assuré même pour de longues sessions, le Logitech G335 est l’une des meilleures options, surtout qu’en ce moment il profite d’une baisse de 14 % sur son prix.

Pourquoi ce casque est-il intéressant ?

Il offre un bon confort notamment par sa légèreté

Il est compatible sur les consoles et PC

Le son est efficace pour les jeux FPS

Quant au micro il est de très bonne qualité

Lancé au prix de 69,99 euros, le casque Logitech G335 est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon, avec 10 euros de réduction, son prix passe à 59,99 euros pour le coloris noir.

Un bon confort pour vos oreilles

Si dans ce bon plan, il ne s’agit pas de la version la plus colorée du G335, le casque a le droit au savoir-faire de la marque, et reprend à l’identique les traits de son grand frère, le Logitech G733. Mais les maîtres mots de ce nouveau modèle sont la légèreté, le confort et l’utilisation pratique du casque. Avec son poids plume de seulement 240 grammes, le G335 est en effet une version plus petite et plus légère du casque G733, et ne devrait pas peser sur votre tête. Il est donc parfait pour les joueurs qui utilisent leur casque pendant de longues sessions de jeu et qui ont souvent mal aux cervicales. De plus, le bandeau de suspension permet de répartir de manière uniforme la pression du casque sur le crâne. D’ailleurs il est ajustable selon la pression et le maintien que vous souhaitez obtenir.

Quant aux oreillettes, elles sont en mousse à mémoire de forme et en tissu sport enveloppent vos oreilles et restent en place avec suffisamment de maintien pour qu’elles restent fermement en place. Cela va permettre de favoriser la respirabilité de l’ensemble, mais aura des conséquences sur l’isolation passive du casque. Pour ce qui est des commandes, il y a une molette intégrée sur l’oreillette pour pouvoir régler le volume du jeu ou de la musique.

Un casque gaming idéal pour les FPS

Côté audio, le G335 embarque les mêmes traducteurs que son aîné de 40 mm, mais avec le passage à une connexion filaire le rendu sonore du casque est légèrement moins équilibré. Les basses fréquences sont bien présentes, mais sont assez en retrait et il est malheureusement impossible de corriger cela avec le logiciel G Hub.

S’il manque de définition et de musicalité, en jeu c’est autre chose. Certes il ne propose pas un son surround, pour procurer une expérience immersive en jeu, le résultat est très bon sur les jeux compétitifs de types FPS. Les joueurs apprécieront la relative présence des explosions et des tirs. Il offre un son clair, net et la localisation des sons est plutôt efficace. Et si le casque ne parvient pas à bloquer les sons en provenance de l’extérieur, le microphone intégré se révèle de très bonne qualité. Certifié Discord, le casque est bien adapté pour discuter avec vos camarades de jeu garantissant des voix claires et nettes.

Pour tous les gamers

Pour finir, le G335 peut se connecter à n’importe quel support grâce à sa prise Jack 3,5 mm. Vous pouvez donc l’utiliser sur toutes les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ainsi que sur la grande majorité des PC. Quant au câble, il offre une longueur appréciable d’environ 1,80 mètre qui conviendra à la plupart des usages. Mais on regrettera le choix de Logitech d’opter pour un revêtement en caoutchouc au lieu d’un câble tressé, qui aurait été plus durable. Malheureusement, à ce prix, on ne peut pas tout avoir.

