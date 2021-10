Jusqu’à demain, cet étonnant forfait mobile 130 Go n’est qu’à 7,99 €/mois

Dans la catégorie des forfaits mobile pas chers, il y a en ce moment une belle offre à saisir du côté de chez NRJ Mobile. En effet, l'opérateur en question propose jusqu'à demain seulement 130 Go de données 4G pour seulement 7,99 euros par mois la première année.

Si vous souhaitez changer votre forfait mobile, c’est qu’il ne vous convient plus, que ce soit en termes de data ou de prix. Il est alors important de trouver le bon compromis entre ces deux précédents critères et NRJ Mobile l’a aujourd’hui bien compris en proposant une offre sans engagement avec plus de 100 Go de data pour moins de 10 euros mensuels.

Le forfait NRJ Mobile du moment, c’est :

Les appels, SMS et MMS illimités dans l’UE

130 Go de données 4G en France

Roaming de 13 Go à l’étranger

Jusqu’au 27 octobre prochain, soit dans deux jours, le forfait 130 Go en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois pendant un an. C’est sans engagement et le prix passe ensuite à 20,99 euros après la période promotionnelle.

Beaucoup de data à petit prix, tel est la devise

Si les opérateurs virtuels ne peuvent pas forcément se démarquer des opérateurs classiques via la qualité de leur réseau ou la couverture nationale – ou autre -, c’est bel et bien sur la quantité de données 4G attribuée qu’ils vont faire la différence. Dans ce sens, NRJ Mobile n’hésite aujourd’hui pas à gonfler son forfait en série limitée jusqu’à 130 Go à utiliser partout dans l’Hexagone. Avec une telle enveloppe de data, vous pourrez surfer librement sur Internet et bingewatcher vos séries préférées sans être trop regardant sur votre consommation, même s’il faut savoir que vous n’aurez évidemment pas le meilleur débit.

NRJ n’oublie pas les voyageurs et voyageuses en cette période où il est de nouveau possible de se déplacer au-delà des frontières françaises, notamment en octroyant 13 Go à utiliser dans les pays de l’Europe et aussi dans les DOM (plus de 30 destinations au total). C’est amplement suffisant pour un voyage d’une à deux semaines, par exemple pour regarder un petit film le soir et utiliser Google Traduction à répétition au court de vos journées touristiques.

En ce qui concerne les appels, SMS et MMS, ils sont illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Comment conserver mon numéro ?

Pour cela, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne, à obtenir en appelant le 3179. En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. Cependant, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

