La Ring Video Doorbell Wired est une sonnette connectée abordable : seulement 40 €

Spécialiste des sonnettes connectées, la filiale d’Amazon, Ring, propose un produit filaire abordable avec sa Ring Video Doorbell Wired. Elle embarque une caméra en HD pour vous montrer qui se trouve derrière votre porte. Et juste avant le Black Friday, Amazon fait chuter son prix à 39 euros au lieu de 59 euros.

Ring est une entreprise appartenant à Amazon, qui est spécialisée dans le secteur des sonnettes connectées vidéo. La marque doit faire face à des concurrents qui savent y faire, par exemple Arlo, qui a développé une sonnette qui se déclenche même avant d’être touchée. Pour se démarquer, Ring a donc présenté la Ring Video Doorbell Wired en début d’année 2021, une sonnette connectée à un prix ultra compétitif, surtout avec cette remise de 34 % sur son prix d’origine.

Les points clés de cette sonnette connectée

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

Qui propose une vision nocturne, simplement en HD

Détecte les mouvements et intègre un micro bidirectionnel

Compatible avec l’assistant vocal d’Amazon

Habituellement à 59 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell Wired est à son meilleur prix sur le site marchand Amazon grâce à cette remise de 34 % et tombe à 39 euros seulement.

Une petite sonnette compacte qui se raccorde par câble

En concevant la Ring Video Doorbell Wired, la marque a tenu à délivrer la plus petite sonnette raccordée. Son format le prouve avec des dimensions de 10,1 x 4,6 x 2,2 cm, puisqu’elle se fond parfaitement dans son environnement. Esthétiquement, elle est assez sobre reprenant les lignes de ses aînées avec son design rectangulaire soigné et son bouton lumineux central pour s’activer.

Cette sonnette vient se raccorder à vos fils de sonnette existants et pour ce faire, pensez à vérifier la compatibilité de votre système de raccordement de sonnette existant. Si toutefois, ce n’est pas compatible, pas de panique, vous pouvez faire appel à un professionnel qualifié pour installer l’appareil.

Pour ne manquer aucun visiteur

Une fois installée, vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte. Pour se faire, Ring propose les principales caractéristiques de ses sonnettes à commencer par la qualité d’image qui profite d’une définition en 1080p, pour assurer une image détaillée dans toutes les situations de luminosité, de jour comme de nuit d’ailleurs, car cette sonnette dispose d’une vision nocturne. L’angle de vision de 155° à l’horizontale va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Mais la sonnette Ring prend tout son sens une fois l’application Ring téléchargée. À travers elle, vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. Avec cette application, il est possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements et activer la fonctionnalité vidéo en direct pour surveiller votre domicile à tout moment, et cela sans frais supplémentaires. Cependant certaines options sont uniquement disponibles avec l’abonnement Ring Protect comme la détection de mouvements avancée depuis une certaine distance qui déclenche l’enregistrement de la caméra et vous alerte, ou encore la prévisualisation. Le Ring Protect Plan est offert durant 30 jours et ensuite coûtera 3 euros par mois.

Alexa qui reste à votre écoute

Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant. Donc si vous disposez par exemple d’un Echo Show, vous allez pouvoir demander à Alexa de vous montrer la caméra de la porte d’entrée, afin de voir, ou bien entendre et parler aux visiteurs se trouvant à votre porte à travers votre écran connecté. Et si votre sonnette vidéo détecte un mouvement, votre appareil Amazon vous en informe.

