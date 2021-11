Black Friday avant l’heure : le Samsung Galaxy S20 FE 5G n’y échappe pas

Alors que le Samsung Galaxy S21 FE n'a toujours pas été commercialisé, sa version antérieure, le S20 FE dans sa version 5G, demeure une très bonne référence. Surtout qu'en ce moment, son prix est fixé à 499 euros du côté de chez RED by SFR, au lieu de 759 euros à son lancement.

Repoussé à de nombreuses reprises, le Samsung Galaxy S21 FE se fait grandement désirer. Toutefois, son prédécesseur n’est pas pour autant déjà démodé. Le Galaxy S20 FE, encore plus intéressant dans sa version 5G, est une référence de choix qui parvient à être compétitive grâce à quelques compromis. Pour en profiter pleinement sans trop creuser son budget, le moment est idéal puisqu’il bénéficie d’une réduction inédite de 260 euros sur son prix initial à l’approche du Black Friday.

Initialement commercialisé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est désormais disponible à 499 euros chez RED by SFR. Pour rappel, il n’est pas obligatoire de prendre un forfait pour acheter un smartphone chez l’opérateur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung S20 FE 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone élégant

Pour cette « Fan Edition » (d’où le FE), Samsung a misé sur un écran plat, et non un incurvé, de 6,5 pouces pour son Galaxy S20 FE 5G, avec des bordures tout de même moins fines que sur les autres références de la gamme S20, mais sans pour autant que cela soit très dérangeant. On aura également droit à un revêtement en plastique mat, qui permet aussi de réduire le coût de la fabrication, et donc son prix de vente. Surtout, le smartphone intègrera une dalle Super AMOLED rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance d’une très bonne fluidité côté contenus. En revanche, ce mode ne sera pas adaptatif, mais vous pourrez switcher manuellement vers le mode 60 Hz pour ne pas épuiser la batterie trop rapidement.

Une version 5G plus performante

Si la version 4G de ce modèle embarque un Exynos 990 pour assurer ses performances, ces dernières seront nettement supérieures sur la version 5G grâce à sa puce Snapdragon 865. La puissance sera donc de mise, et cette configuration sera amplement suffisante pour faire tourner les applications Android et lancer quelques jeux 3D gourmands sans ralentissement. Pour compléter le tout, le S20 FE 5G s’accompagne d’un stockage confortable de 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To. Du côté de l’expérience utilisateur, l’interface One UI assurera une navigation pratique et réactive.

Une honorable capacité en photo

Quant au module photo, on pourra compter sur un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. On est loin de la polyvalence promise par les autres S20 plus onéreux, mais celui-ci se défendra quand même très bien avec des clichés précis, avec de beaux détails en pleine lumière. Les photos prises la nuit seront satisfaisantes, malgré quelques effets de bruit et de flou dans certaines situations.

Enfin, côté autonomie, le Samsung Galaxy S20 FE 5G dispose d’une batterie de 4 500 mAh, ce qui le fera tenir toute une journée sans souci, voire même plus, et ce, même avec le mode 120 Hz activé. On doit surtout cette efficacité énergétique à la puissance du Snapdragon 865. Le smartphone sera par ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W, la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :