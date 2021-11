Toujours incontournable, le Sony WH-1000XM3 chute sous les 200 € pour le Black Friday

Il a beau ne plus être tout jeune, le casque Sony WH-1000XM3 reste une référence sur le marché des casques sans fil dotés de la réduction de bruit active. Naturellement, son prix est encore plus avantageux aujourd'hui, surtout lors de ce Black Friday qui s'annonce. Il passe ainsi de 279 euros à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Le casque Sony WH-1000XM3 a peut-être été détrôné par le très bon XM4, sorti en 2020 et qui apporte quelques améliorations bienvenues, il n’en reste pas moins très recommandable aujourd’hui. La marque japonaise avait déjà tablé sur une réduction de bruit active très performante. Si vous n’avez pas le budget pour la version plus récente, le XM3 sera une excellente alternative, d’autant plus qu’il affiche un prix plus bas à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Sony WH-1000XM3

Un format circum-aural confortable

Une très bonne réduction de bruit active

Une bonne autonomie + charge rapide

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd'hui disponible à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez miser sur des écouteurs, toujours avec la réduction de bruit, les Sony WF-1000XM3 sont eux aussi moins chers actuellement : leur prix passe de 169 euros à 129 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony WH-1000XM3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque sans fil incontournable

Trois après sa sortie, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 fait encore partie des meilleures références dans son domaine. Il est notamment apprécié pour son design circum-aural, qui assure un très bon confort puisqu’il englobe les oreilles au lieu de simplement se poser dessus. Ces écouteurs intègrent également des zones tactiles afin de contrôler le volume sonore, changer de musique ou répondre à un appel. Mais son principal point fort, c’est forcément sa réduction de bruit active.

En effet, Sony règne en maître sur cette technologie qui permet à l’utilisateur de s’isoler en gommant les bruits environnants. C’est simple : à ce prix, vous trouverez difficilement mieux sur le marché. Pour moduler cette réduction de bruit, il faudra simplement se rendre sur l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android). Quatre modes différents y sont proposés pour s’adapter au mieux à votre activité du moment : marche, course, transport et à l’arrêt. Mais ce n’est pas tout : le Sony WH-1000XM3 propose également un mode Quick Attention, qui permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans pour autant enlever le casque de votre tête.

Une autonomie considérable

Ce casque sans fil pourra tenir environ 30 heures avec la réduction de bruit activée, et encore plus sans. Il est par ailleurs compatible avec la charge rapide via USB-C, ce qui lui permet par exemple de tenir 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge. Notez aussi que Google Assistant sera de la partie pour contrôler sa musique sans avoir besoin de sortir son smartphone.

Retrouvez le Sony WH-1000XM3 à 199 € à la Fnac

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Sony WH-1000XM3.

