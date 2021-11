Xiaomi Mi TV P1 : 150 € de réduction pour cette TV 4K de 43 pouces

Xiaomi a investi le marché des TV abordables en lançant sa nouvelle gamme de téléviseurs 4K, compatibles Dolby Vision et HDR10. Le modèle 43 pouces, déjà peu cher de base, le devient encore moins à l'approche du Black Friday. Il est ainsi affiché à 349,99 au lieu de 499,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site de Xiaomi.

Après avoir renouvelé ses gammes de smartphones, Xiaomi s’est attelé à élargir sa collection de TV 4K abordables. Et la marque chinoise n’a pas hésité à proposer, comme à son habitude, des tarifs agressifs pour sa gamme de Mi TV P1, dont les modèles sont disponibles en plusieurs diagonales. Aujourd’hui, c’est celle intégrant une dalle de 43 pouces qui nous intéresse particulièrement, puisque son prix devient nettement plus intéressant à l’approche du Black Friday, grâce à une promotion de 150 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi TV P1

Une TV 4K de 43 pouces

Dolby Vision + HDR10

Android TV

Initialement proposée à 499,99 euros, la Xiaomi Mi TV P1 43 est désormais disponible à 349,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Si vous souhaitez plutôt miser sur le QLED, la Xiaomi Mi TV Q1 75″ profite elle aussi du Black Friday : son prix passe de 1 799 euros à 1 199 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi TV P1 43. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une petite diagonale pratique

Les TV de 43 pouces sont idéales pour les petits intérieurs ou les petits meubles TV. Cette Xiaomi Mi TV P1 43 ne fait donc pas exception, et aura en plus l’avantage de présenter un design plutôt sobre et minimaliste. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est cette absence de cadre sur trois côtés, favorisant grandement l’immersion dans les contenus visionnés. On pourra également compter sur des angles de vue à 178 degrés, pour ne rien gâcher.

Une qualité d’image au rendez-vous

Après avoir quelque peu déçu avec sa Mi TV 4S, surtout au niveau de la qualité d’affichage, Xiaomi a décidé de redoubler d’efforts et propose des compatibilités avec Dolby Vision et HDR10, en plus de la résolution 4K UHD. En revanche, pas de HDR10+ sur cette petite diagonale. Pour en profiter, il faudra se tourner vers les versions 50 et 55 pouces. Quoi qu’il en soit, la dalle devrait logiquement donc être plus performante malgré le même type de rétroéclairage que les anciens modèles. Les couleurs seront quant à elle plus nettes, et la luminosité maîtrisée.

Le son n’est pas non plus en reste avec deux haut-parleurs stéréo intégrés, qui peuvent grimper jusqu’à 10 W pour une expérience sonore plus agréable. Ces derniers proposent même du Dolby Digital et DTS-HD pour un son 3D avec les contenus compatibles.

Android TV pour une TV complète

Xiaomi intègre une nouvelle fois l’excellente interface Android TV à son Mi TV P1. Il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs OS du marché, avec son Play Store et ses nombreuses applications phares. Google Assistant sera aussi de la partie, de même que les fonctions Miracast et Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Cette TV embarque aussi un processeur MediaTek quatre core, pour une expérience utilisateur bien fluide.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.