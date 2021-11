Nest Mini : seulement 20 € pour la petite enceinte de Google lors du Black Friday

Le Google Nest Mini est la plus petite enceinte connectée de la firme. Son design tout mimi, sa taille, ses qualités et le fait de ne pas être trop chère, font d'elle une enceinte à considérer. Surtout qu'en ce moment pour le Black Friday, son prix chute drastiquement à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros à son lancement.

Lancée en 2019, l’enceinte connectée Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10, par nos soins nous la recommandons chaudement, car son prix est encore plus mini grâce au Black Friday et profite de 66 % de réduction sur son prix.

La Google Nest Mini, c’est quoi ?

Une enceinte au format compact

La présence de Google Assistant, toujours aussi efficace

Un bon rendu sonore

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est profite d’une réduction de 66 % et tombe à 19,99 euros seulement chez Boulanger. Elle est également à ce prix chez Darty, Fnac, Leclerc et Electro Depot.

Toujours aussi Mini mais avec plus de puissance

Pour cette deuxième génération du Nest Mini, la firme de MontainView a souhaité proposer le même design qu’auparavant. Ainsi la nouvelle version Mini propose un style épuré propre à Google avec un tissu gris — ou blanc selon le modèle — recouvrant une forme que nous pourrions rapprocher de celle d’un galet. Le Google Nest Mini est le petit de la famille, ce qui lui permet de se fondre facilement dans n’importe quel intérieur. On constate toutefois un seul petit changement au niveau du design, on retrouve à présent du plastique recyclé.

Google ne change pas la formule gagnante pour sa petite enceinte connectée qui trouve bien sa place dans notre intérieur, mais vient plutôt relever le niveau du rendu sonore. En effet, la deuxième version se différencie en intégrant deux basses plus puissantes que sur le modèle précédent, le Google Home Mini. La qualité s’est améliorée, le son est plus percutant, clair et naturel, ce qui est étonnant au vu de la taille de l’enceinte, mais on ne va certainement pas s’en plaindre. Il faudra éviter de le pousser au maximum, car le micro aura un peu de mal à capter vos ordres, mais c’est assez efficace pour communiquer efficacement avec l’assistant. Quant aux commandes, elles sont tactiles et faciles à trouver grâce à des LED placées sous le tissu.

Une enceinte à votre écoute : « Ok Google ? »

Bien évidemment, qui dit Google, dit forcément intégration de son assistant vocal que l’on ne présente plus. Ce dernier se fera ensuite un plaisir de répondes à toutes vos questions comme pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Si vous possédez des objets connectés chez vous, type ampoules connectées ou autres enceintes, vous pourrez également les contrôler grâce au Google Nest Mini. Il vous faudra, pour cela, télécharger l’application mobile Google Home. Autre bon point : le Nest Mini est capable de traiter localement, et sans connexion Wi-Fi, certaines de vos demandes, grâce un processeur et une puce dédiée au machine learning. Pratique si des coupures interviennent sans prévenir, puisque l’enceinte, qui profitera d’un apprentissage automatique, pourra quand même vous obéir.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Mini.

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2021 ?

