Le Honor 50 signe le retour des services de Google et une belle promo pour le Black Friday

Parmi les nombreux deals en cours pendant ce Black Friday, il y a peut-être le smartphone que vous souhaitez. Ce sera peut-être le tout récent Honoi 50, qui profite d'une belle réduction le faisant passer de 549 à 449 euros chez la Fnac.

Honor, l’ancien champion de l’entrée/milieu de gamme, est enfin de retour sur le marché des smartphones après une longue période de disette liée à l’abandon forcé des services Google. Après s’être séparé de Huawei, le constructeur chinois retrouve enfin les couleurs avec le Honor 50 et tente de redorer sa glorieuse réputation d’antan. Sorti en France dans le courant de l’année 2021 a un prix déjà très compétitif, le Honor 50 profite du Black Friday pour encore enfoncer le clou et perdre 100 euros.

Les caractéristiques du Honor 50

Un bel écran OLED Full HD

La puissance générale du Snapdragon 778G

La partie photo convaincante

Le Honor 50 revient aujourd’hui à 449 euros chez la Fnac et aussi sur Amazon pendant le Black Friday, contre 549 euros hors promotion.

Si le modèle 6 + 128 Go est un peu juste pour vous, vous pouvez aussi vous orienter vers le modèle 8 + 256 Go, disponible toujours chez la Fnac à 499 euros au lieu de 599.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 50. Le tableau se met à jour automatiquement.

Honor enfin de retour !

Honor se devait de faire les choses bien après avoir plus ou moins abandonné le marché européen laissé à la concurrence chez Samsung, Xiaomi, OnePlus ou Realme. Le Honor 50 fait les choses bien avec un design certes familier, mais très efficace. Il dispose d’un écran OLED de 6,57 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Le Honor 50 se targue aussi d’un Snapdragon 778G dédié au segment supérieur du milieu de gamme. Cette puce offre aussi une compatibilité avec la 5G et promet de bonnes expériences en jeu ou en multitâche. Le tout est couplé à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage sur ce modèle.

La bonne partie photo et la charge ultra rapide en prime

Le Honor 50 est un photophone assez impressionnant pour son segment prix puisqu’il est doté l’un des seuls smartphones de sa catégorie à être doté d’un capteur principal de 108 mégapixels. Le rendu photo est donc de très bonne qualité avec des sujets ultras détaillés. Un ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels viennent compléter le tout, l’un pour la macro, l’autre pour gérer profondeur de champ. Les selfies, eux, profitent d’une définition de 32 mégapixels.

Pour la batterie, on a ici une capacité de 4300 mAh qui se recharge à l’aide d’un bloc de 66 W., ce qui offre 70 % d’énergie en 20 minutes selon la marque.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.