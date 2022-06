Le Honor 50 devient vraiment abordable grâce à 200 € de réduction pendant les soldes

Sorti il y a quelques mois, le Honor 50 est le premier de la marque qui possède les services Google depuis la levée de l'embargo américain. Un smartphone milieu de gamme qui voit son prix baisser de 200 euros pendant les soldes d'été.

Pendant plusieurs années, les smartphones Honor n’avaient pas les services Google, ce qui les limitaient fortement. Depuis, c’est terminé et on retrouve Honor en force sur le marché occidental. Le Honor 50 est présent plus que jamais en France avec une belle réduction de 200 euros pour les soldes.

Le Honor 50, c’est quoi ?

Un écran OLED à 120 Hz

Le SoC Snapdragon 778G

Un capteur principal de 108 Mpx

Du Wi-Fi 6

Habituellement, on trouve ce smartphone aux prix de 549 euros pour sa version 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Mais durant les soldes, le Honor 50 est en promotion à seulement 349 euros sur le site de RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 50. Le tableau se met à jour automatiquement.

Beau et performant, c’est le Honor 50

Ce qui est assez surprenant avec ce smartphone, c’est son poids : seulement 175 grammes, de quoi offrir une bonne prise en main. D’autant plus qu’il est fin avec 7,78 mm d’épaisseur seulement. Les finitions de ce modèle sont très bonnes, avec une jonction entre l’écran légèrement incurvé et les bordures qui ne se sent presque pas. Si le côté pailleté du dos ne plaît pas à tout le monde (loin de là) et que le poinçon pour la caméra selfie se fait remarquer, le Honor 50 a un design digne des hauts de gamme.

Du côté des performances, on peut trouver mieux sur le marché, mais le SoC Snapdragon 778G de Qualcomm reste très bon, même sur les jeux vidéo. On peut par exemple jouer à Fortnite en qualité maximale à 30 images par seconde, bien qu’on observe quelques ralentissements. Mais pour les tâches du quotidien, le Honor 50 vous obéira au doigt et à l’œil.

Un combo écran 120 Hz et autonomie au rendez-vous

Comme bien des smartphones dans cette gamme de prix, on trouve un cran OLED FHD+ avec un mode 120 Hz adaptatif. La taille peut être légèrement plus petite que d’autres modèles, avec une diagonale de 6,57 pouces, ce qui sera mieux adapté pour les plus petites mains. Sur les couleurs de cet écran, elles sont plutôt vives et le mode par défaut fait ressortir les teintes, mais reste plutôt fidèle.

Bien qu’il soit léger, le Honor 50 embarque une batterie de 4 300 mAh. En vérité, ce n’est pas énorme dans cette gamme, mais on peut tenir plus d’un jour et demi avec une charge, ce qui est suffisant. Mais si vous avez une prise à portée de main, vous n’aurez pas à vous soucier de la charge. Sa puissance est ici de 66 W et lui permet de passer de 10 à 100 % de batterie en 45 minutes.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Honor 50.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.