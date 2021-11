Des écouteurs Samsung à moins de 70€ ? C’est possible avec le Black Friday

Les écouteurs sans fil sont désormais très répandus sur le marché, mais les tarifs de ce type de produits ne conviennent pas toujours à toutes les bourses. Mais en ce moment, les Samsung Galaxy Buds Plus sont beaucoup moins chers qu'à leur sortie ! Une meilleure qualité sonore, plus d'autonomie, plus de fonctionnalités, ces écouteurs sont une version améliorée des Buds classique et sont à présent à 69 euros grâce à un code promo.

Sortis en 2020 les Samsung Galaxy Buds Plus viennent remplacer les Buds classiques, mais en apportant quelques améliorations, notamment au niveau de l’autonomie qui se trouve meilleure, mais apporte également, un nouveau mode de bruit ambiant uniquement pour les appels téléphoniques. Ils se sont montrés plus convaincants ce qui leur a valu la note de 8/10 lors de notre test. D’autant plus qu’avec le Black Friday, vous pouvez les avoirs 100 euros moins chers.

L’essentiel à retenir des Galaxy Buds Plus

Ils offrent une bonne isolation passive

L’autonomie s’améliore pour passer à 22h

On retrouve la bonne signature sonore par AKG

Et la compatibilité avec la charge sans fil

Au lieu de 169 euros à leur lancement, mais souvent proposés à 149 euros depuis quelque temps, les Samsung Galaxy Buds Plus sont aujourd’hui en promotion à seulement 69 euros chez Cdiscount, grâce au code promo « 10BUDSPLUS« .

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Samsung Galaxy Buds Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des Galaxy Buds « plus » réussis

Les Galaxy Buds Plus ne sont qu’une version améliorée des modèles qui lui ont succédé. La marque coréenne n’apporte toujours pas de réduction de bruit active sur la version Plus, mais intègre un nouveau mode bruit ambiant pour pouvoir passer des appels téléphoniques sans être dérangé par les voitures qui passent dans la rue. C’est surtout du côté de l’autonomie que Samsung a progressé avec ses Galaxy Buds Plus. La firme coréenne annonce en effet que les écouteurs profitent d’une autonomie de 11 heures qui peut être étendue à 11 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge donc jusqu’à 22 heures. Une bonne amélioration par rapport aux 7,5 heures des modèles de l’an dernier.

Une qualité sonore assurée par AKG

La qualité sonore est très satisfaisante, puisque AKG est derrière tout ça. Contrairement aux premiers Galaxy Buds, les Buds Plus intègrent non pas un, mais deux transducteurs dans chaque écouteur. On a donc droit à deux haut-parleurs conçus par AKG, un réservé aux graves, et un pour les aigus. On retrouve ainsi un son particulièrement bien équilibré avec non seulement des aigus et des médiums bien mis en avant, mais également des basses bien présentes. On regrettera l’absence de la prise en charge de LDAC, de l’aptX et du Bluetooth multipoint. La compatibilité Bluetooth 5.0 vient cependant garantir un certain confort d’utilisation avec une bonne portée, mais avec avec parfois un manque de stabilité.

Comme dit précédemment, la réduction de bruit active n’est pas au rendez-vous, mais l’isolation passive fait déjà du bon travail pour éliminer un minimum les parasites extérieurs. Les Galaxy Buds Plus intègrent aussi deux microphones à chaque écouteur qui analysent en continu le niveau sonore environnant, dans le but de proposer la meilleure expérience possible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Plus.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.