Du Bang & Olufsen à moitié prix pour le Black Friday avec le casque Beoplay H4

Le casque sans fil Beoplay H4 (2e génération) est l'un des best-sellers de la marque danoise Bang & Olufsen. À l'occasion du Black Friday, son prix baisse de moitié chez Darty et à la Fnac : il passe ainsi de 299 euros à 149 euros.

La marque danoise Bang & Olufsen a réussi à se faire un nom sur le marché de l’audio, avec ses écouteurs et casques sans fil haut de gamme. Certaines références du constructeur se situent tout de même dans des gammes de prix moins onéreuses pour satisfaire un plus large public. C’est le cas du modèle Beoplay H4, qui profite d’ailleurs d’une réduction de -50 % à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du casque B&O Beoplay H4

Un design amélioré

Un casque circum-aural confortable

Une bonne qualité audio

Siri et Google Assistant intégrés

Initialement affiché à 299 euros, le casque Beoplay H4 (2e génération) de Bang & Olufsen est désormais disponible à 149 euros à la Fnac et chez Darty.

Un casque aux finitions soignées

Pour la deuxième génération de son casque Bluetooth Beoplay H4, lancée il y a deux ans, Bang & Olufsen a misé sur un design renouvelé. Ainsi, les écouteurs sont désormais fabriqués à la main, et le bandeau et les coussinets sont conçus en cuir d’agneau. L’isolation acoustique a quant à elle été renforcée par de la mousse à mémoire de forme qui tapisse l’intérieur des écouteurs. Tous ces ajouts maximisent le confort de l’objet, même lors de sessions d’écoute prolongées, et le format n’y est pas pour rien : le Beoplay H4 est un casque circum-aural, qui englobe donc totalement les oreilles. De plus, il ne pèse que 235 grammes. Son apparence extérieure n’est pas en reste, avec un look minimaliste et quand même branché.

Une qualité sonore équilibrée

Ce casque délivre par ailleurs un son maîtrisé, avec des basses et des aigus équilibrés. Le tout pourra être modulé sur l’application Beoplay, disponible sur iOS et Android. Toutefois, malgré l’isolation passive permise par le format circum-aural, le Beoplay H4 ne propose pas la réduction de bruit active pour filtrer les bruits environnants. Il ne sera donc malheureusement pas tout à fait adapté à ceux et celles qui souhaitent s’isoler avec leur musique lors de leurs trajets ou au bureau. Pour lancer une musique seulement avec la voix, Google Assistant et Siri seront de la partie, et pourront être activés grâce à un bouton physique situé sur le casque.

Pour la deuxième génération de son casque Beoplay H4, Bang & Olufsen avait également ajouté un deuxième microphone, qui améliore ainsi la captation de la voix lors des appels téléphoniques. Autrement, l’appareillage du casque s’opère via Bluetooth 4.2, et seuls les codecs AAC et SBC sont pris en charge. Donc pas d’aptX ni de codecs plus sophistiqués au programme. Côté connectique, le casque a troqué le microUSB contre de l’USB-C pour une charge plus rapide. D’ailleurs, le Beoplay H4 est en mesure d’assurer, selon la marque, une autonomie de 19 heures d’écoute en Bluetooth. Sachez enfin que pour économiser de la batterie, le casque pourra s’utiliser en mode filaire grâce au câble mini-jack 3,5 mm livré avec.

