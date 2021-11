L’Acer Chromebook Spin 513 tactile et réversible perd 40 % de son prix

Basés sur le système d’exploitation de Google ChromeOS, les Chromebook sont souvent un bon compromis entre la polyvalence d’une tablette et la puissance d’un ordinateur. Acer propose le modèle Spin 513 qui délivre une expérience fluide au quotidien et ce dernier devient plus abordable en passant de 499 à 299 euros sur Amazon.

Les Chromebook sont des ordinateurs portables à part, puisqu’ils proposent une expérience utilisateur centrée autour du navigateur de Google. Les avantages sont principalement de deux ordres : l’accès à toutes les applications du Play Store d’un côté et la rapidité de la machine de l’autre. Le modèle Spin 513 apporte plus de polyvalence en se transformant en tablette avec son écran tactile et son inclinaison à 360°. Et Amazon le propose à un meilleur prix lors du Black Friday, car il profite d’une remise de 40 % le rendant davantage accessible.

Ce qu’il faut retenir du Acer Spin 513

Un PC portable léger et élégant

2-en-1 avec un écran tactile de 13,5 pouces pivotant à 360°

Une autonomie confortable pour tenir une journée loin d’une prise

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Habituellement au prix de 499 euros, le Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H-S64V est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros seulement sur Amazon, soit 200 euros d’économie.

Un laptop polyvalent, léger et endurant

L’Acer Spin 513 est un PC portable milieu de gamme, qui offre de belles finitions surtout pour sa tranche de prix. Il possède un design élégant avec un châssis en aluminium et profite d’un format ultra compact, grâce à son poids de seulement 1,2 kg et ses 15 mm d’épaisseur. De plus, son écran ne fait que 13,5 pouces de diagonale et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple. D’ailleurs l’écran profite d’une définition Full HD qui est protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité.

Le point fort du Chromebook de Acer va être extrêmement apprécié des (télé)travailleurs et des étudiants, puisqu’il intègre une batterie assez conséquente pour faire tenir le laptop facilement une journée. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 heures. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W.

ChromeOS une expérience utilisateur réussie qui assure de bonnes performances

Pour faire tourner sa machine, Acer propose le processeur de Qualcomm : le Snapdragon SC7180 avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus puissante, mais aura du répondant pour accomplir les tâches de bureautique. Elle a l’avantage d’être moins énergivore et la marque assure un démarrage rapide de 8 secondes seulement, et cela grâce au système d’exploitation ChromeOS. Cet OS a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. Vous pouvez profiter ainsi d’une interface épurée et centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité.

D’ailleurs vous pourrez compter sur 64 Go de stockage en eMMC 5.1, pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux, mais si ce n’est pas suffisant sachez que ce laptop dispose d’un port MicroSD pour augmenter la mémoire interne. Pour finir sur la connectique, elle est assez complète, car l’Acer Spin 513 dispose de deux ports USB Type-C, un port USB 3.2 Type-A et d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte SD. Il est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

