Le modèle 12+256 Go du OnePlus Nord 2 est 100 € moins cher sur Amazon

Le OnePlus Nord 2 est un smartphone milieu de gamme qui reprend quelques spécificités des plus premium. Le design, la fiche technique, la charge rapide tout y est sur ce midship killer. Pour couronner le tout, en ce moment Amazon propose la version 12+256 Go à 399 euros au lieu de 499 euros.

Si la gamme plus premium de OnePlus est attendu pour 2022, le constructeur chinois n’a pas déçu ses utilisateurs cette année en renouvellant son smartphone de milieu de gamme. Après avoir renoué avec son ADN avec le premier Nord, la marque présente le OnePlus Nord 2. Il ne fait que très peu de compromis tant en matière de performances que de fonctionnalités, avec un excellent rapport qualité-prix, qui vient davantage s’améliorer grâce à cette réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Ses performances grâce à la puce MediaTek Dimensity 1200-AI

Son chargeur ultra-rapide : Warp Charge 65 W

Son interface intuitive : OxygenOS

Lancé au prix de 499 euros, le OnePlus Nord 2 dans sa version 12+256 Go est en ce moment à moins 10 % sur Amazon, ce qui fait chuter son prix à 399 euros.

Un design fidèle à OnePlus

Après un premier retour aux sources réussi avec son premier Nord, OnePlus revient en force avec le OnePlus Nord 2. Pour cette deuxième génération, on a droit à un design aux lignes épurées présentant un look bien connu de chez OnePlus, avec toutefois quelques évolutions notables. Contrairement au OnePlus Nord premier du nom, son successeur ne propose plus qu’un seul objectif selfie, plus discret donc pour binge watcher vos séries sans rogner sur l’affichage. Il propose toujours des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, ainsi que des bordures assez fines sur les côtés.

L’autre changement majeur se situe au niveau du module photo. Désormais, le OnePlus Nord 2 dispose d’un triple capteur photo moins resserré et mieux organisé comparé à la première génération. Si le capteur principal est convaincant, il peut parfois avoir ce côté pop, en proposant des couleurs vives et saturées qui peuvent déplaire à certains qui souhaiteraient obtenir une représentation fidèle. La photo n’est pas son point fort, mais ce smartphone proposera des clichés réussis et corrects de jour.

Un gain de performances permit par le nouveau SoC

Si la photo n’est pas son point fort, le OnePlus Nord 2 surprend par ses excellentes performances. La marque abandonne Qualcomm au profit de MediaTek et propose le SoC Dimensity 1200-AI couplé à 12 Go de mémoire vive. Équivalente à la puce Snapdragon 870, le Nord 2 en a donc sous le capot. Avec ce smartphone vous êtes assuré d’obtenir une expérience fluide et rapide au quotidien, que soit pour du multitâche ou bien pour jouer à des jeux gourmands. D’autant plus que ce modèle s’accompagne d’un bel écran AMOLED de 6,43’’ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité.

Quant à l’autonomie, elle est correcte : le OnePlus Nord 2 est capable de tenir une journée et demie grâce à la batterie de 4 500 mAh. Sachez que si vous avez une utilisation plutôt intensive, vous serez ravi d’apprendre que ce nouveau modèle est compatible avec la charge rapide. En effet, grâce à la présence de la Wrap Charge 65 W votre smartphone peut se recharger à 100 % en moins de 40 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

D’autres smartphones sur la même tranche tarifaire

Afin de comparer le OnePlus Nord 2 avec les autres références milieu de gamme sur le marché des smartphones, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.

