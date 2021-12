La caméra de surveillance extérieure de Netatmo est à -33 % sur Amazon

Capable de détecter et discerner les personnes, les animaux et les voitures, la caméra Presence de Netatmo est en ce moment en promotion sur Amazon. Son prix passe de 299,99 euros à 199,99 euros.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. La caméra Presence de Netatmo est une solution efficace équipée d’un projecteur, qui apporte une véritable plus-value pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Elle est d’ailleurs moins chère grâce à une réduction de 100 euros sur son prix de base.

Ce qu’il faut retenir de cette caméra de surveillance

Une caméra extérieure avec éclairage intégré

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

La vision infrarouge et la détection des mouvements

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Le plus : les vidéos sont sauvegardées localement sur une microSD

Initialement au prix de 299,99 euros, la caméra de surveillance extérieure Presence Netatmo est à présent à 199,99 euros sur le site d’Amazon, grâce à une remise immédiate de 33 %.

Si vous souhaitez en plus d’une sirène qui servira d’alarme sur votre caméra, il vous faudra débourser 59 euros de plus.

Une caméra de surveillance qui se la joue projecteur

Le modèle Presence de Netatmo est une caméra de surveillance conçue pour l’extérieur. Elle est donc résistante aux intempéries et aux UV et s’installe assez facilement, même pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs. En intégrant un système d’éclairage, cette caméra d’extérieur est particulièrement intelligente, car elle est capable de reconnaître le type d’élément présent dans son champ de vision (jusqu’à 20 mètres) que ce soit une personne, une voiture ou un animal. Grâce à sa fonction Smart-Sight, la caméra analyse en temps réel si un individu s’approche de l’habitation, si une voiture pénètre dans l’allée ou si un chien se promène dans le jardin. Vous recevrez ainsi des alertes sur votre smartphone au cours de la journée tout en évitant de paniquer lorsque c’est le chien qui passe simplement devant la caméra.

Capture des vidéos en FHD et garde l’enregistrement sans frais

Outre cela, la caméra Presence propose une définition Full HD pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose également d’une vision nocturne infrarouge afin de ne rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée, mais on perd un peu en qualité. Pour avoir une meilleure vision, il est possible d’allumer le projecteur — via de puissantes LED de 1 500 lumens — pour dissuader les visiteurs indésirés ou pour éclairer son chemin en rentrant de soirée. Elle propose même un angle de vision de 100°, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Ce produit dispose aussi d’une fonction Alert-Zones, qui va permettre d’enregistrer vos préférences d’alerte et définir précisément les zones que vous souhaitez surveiller, par exemple autour de votre voiture, dans l’allée de votre jardin ou autres.

L’un des points forts de cette caméra Netatmo, c’est que les vidéos sont enregistrées sur une microSD (incluse) ou bien stockées sur le FTP personnel du propriétaire, sans nécessité de souscrire à un abonnement donc, et sans risque de voir son jardin finir sur un cloud externe aux mesures de sécurité inconnues. Vous pouvez donc visionner les vidéos à distance, consulter la caméra en direct ou revoir l’historique des activités depuis un ordinateur ou via l’application mobile dédiée.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la Netatmo extérieur avec sirène.

