Idéale pour le cloud gaming, cette manette de jeu pour smartphone est à -40 %

Si vous jouez régulièrement sur votre smartphone et que vous souhaitez investir dans une bonne manette, Razer a ce qu'il faut pour vous et la Kishi profite en ce moment de 40 % de réduction sur son prix initial.

Le jeu en streaming a le vent en poupe. C’est donc une occasion rêvée pour les constructeurs de proposer des produits permettant d’améliorer l’expérience des joueurs mobiles. Razer l’a bien compris et a sorti sa Razer Kishi, une manette Android (ou iOS) dans laquelle on insère un smartphone afin de le transformer en véritable console portable. Si le prix dépassait les plus de 100 euros à sa sortie, aujourd’hui la manette de Razer coûte 45 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de la manette Razer Kishi

Pensée pour être facilement transportable ;

Elle offre un confort d’une vraie manette entre les mains ;

La présence d’un port de charge USB-C.

Sur Amazon, il est possible de trouver la manette Razer Kishi pour Android (version Xbox Xcloud) à 64,99 euros seulement au lieu de 109,99 euros habituellement. Soit une remise de 40 % : c’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur le site.

Une manette qui s’inspire de la Switch de Nintendo

La Razer Kishi est une manette de smartphones qui reprend ce qui a fait une partie du succès de la Nintendo Switch. Elle se présente sous la forme d’un pad extensible dont les « poignées » se positionnent de part et d’autre du téléphone. Elle est compatible avec l’ensemble des smartphones du marché puisqu’elle s’adapte à plusieurs tailles différentes sans aucun problème. Une fois l’ensemble en main, on profite d’une ergonomie plutôt convaincante. L’objectif étant évidemment d’offrir une meilleure préhension et un confort de jeu similaire à ce que l’on peut retrouver sur une console portable comme la Nintendo Switch.

À la différence des manettes Bluetooth sans fil qui souffrent de décalage, cette manette ne présente aucune latence, car elle se connecte directement au port USB-C (ou Lightning dans la version iOS) de votre smartphone, afin d’offrir de bonnes performances en jeu. Pour ce qui est de l’organisation des touches, Razer s’est clairement inspiré de la manette de Xbox avec les boutons A, X, Y, B, les deux sticks asymétriques cliquables et surtout les gâchettes analogiques arrière, bien utiles pour les jeux de course ou les FPS. La croix directionnelle est aussi de la partie.

Conçu pour le jeu mobile, l’émulation et surtout le Cloud Gaming

Par son concept, la Kishi est prédisposée à transformer votre smartphone en véritable console de jeu. Si l’ancienne manette conçue en 2019 par Razer était réservée aux smartphones Android, ce n’est pas le cas du modèle Kishi. Elle est aussi bien compatible avec Android qu’iOS, une bonne nouvelle pour les utilisateurs de produits Apple, et notamment ceux qui ont souscrit à Apple Arcade.

En plus des jeux mobiles, l’accessoire se révèle utile du côté de l’émulation de jeux et surtout parfaitement adapté pour les services de cloud gaming disponibles sur nos smartphones, dont Stadia, GeForce Now mais surtout sur le Cloud Gaming du Xbox Gamepass, de quoi faire une Xbox portable de premier choix.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons notre test complet de la manette Razer Kishi.

Si vous ne jouez pas sur votre smartphone

Si vous êtes plutôt du genre à jouer sur votre PC, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes PC en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.