Le prix du OnePlus 9 est vraiment bas : seulement 409 € au lieu de 719 €

Depuis son lancement, le OnePlus 9 fait sans aucun doute partie des smartphones haut de gamme les plus abordables du marché. Son prix de base était de 719 euros au printemps 2021, mais pour cette fin d'année le tarif descend encore plus, soit seulement 409 euros pour la version 8+128 Go.

Les nouveaux OnePlus 10 et 10 Pro commencent déjà à faire parler d’eux, mais l’officialisation mondiale de ces deux smartphones n’arriverait pas avant le printemps 2022. Donc, soit vous êtes patients et vous attendez l’année prochaine, soit vous pouvez vous rabattre sur les modèles actuels qui sont encore plus excellents avec une promotion. Aujourd’hui, c’est le OnePlus 9 qui bénéficie d’une réduction de plus de 300 euros.

Le OnePlus 9 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

La charge filaire ultra rapide de 65 W (en sans fil à 15 W)

Au lieu de 719 euros à sa sortie, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 409 euros en utilisant le code promo PRIX30 sur Aliexpress. La livraison s’effectuera en 3 jours ouvrés d’après le site, car le produit est expédié depuis un entrepôt français. Notez cependant qu’il vous faudra un adaptateur FR pour brancher le chargeur inclus à une prise murale.

Du premium pour le prix d’un smartphone milieu de gamme

Le OnePlus 9 est considéré comme un téléphone haut de gamme pour la marque chinoise, mais son positionnement tarifaire du moment le fait passer pour un simple smartphone milieu de gamme. Et pourtant, si on le compare avec des concurrents disponibles actuellement sur la même fourchette de prix, on se rend vite compte que le OnePlus 9 est supérieur en tout point, à commencer par son somptueux écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Le capteur d’empreintes digitales sous la dalle est par ailleurs assez réactif.

Côté performances, le OnePlus 9 se dote du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, ce smartphone est capable de répondre à tous les usages, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface OxygenOS maintenant basée sur Android 12. On retrouve ensuite une batterie de 4 500 mAh pour une autonomie dans la moyenne, soit plus d’un jour, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. Une charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

Et la photo dans tout ça ?

Depuis la sortie du smartphone, OnePlus est en partenariat avec la société Hasselblad, qui est connue pour avoir équipé les astronautes ayant marché sur la Lune en 1969. Ce n’est toujours pas au niveau de la concurrence premium comme Samsung ou Apple, mais les photos sont tout de même de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout et on aurait préféré un capteur téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9.

