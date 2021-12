Le OnePlus 10 Pro sera finalement dévoilé plus tôt que prévu

Le patron de OnePlus, Pete Lau, a donné rendez-vous en janvier pour la présentation de son nouveau Oneplus 10 Pro

Alors que la fin d’année approche, les constructeurs de smartphones communiquent d’ores et déjà sur leur programme de l’année prochaine. Alors que Xiaomi a annoncé que sa gamme Xiaomi 12 sera dévoilée en Chine le 28 décembre prochain, c’est au tour du patron de OnePlus, Pete Lau, de s’exprimer sur l’annonce de son prochain flagship.

Sur le réseau social Weibo, Pete Lau a ainsi publié un court message pour le moins explicite : « #OnePlus10Pro, rendez-vous en janvier ». Le cofondateur de la marque chinoise, désormais en charge d’Oppo et de OnePlus, donne ainsi rendez-vous dès le mois prochain pour la présentation officielle du OnePlus 10 Pro. Ce devrait logiquement être l’occasion également pour la firme de dévoiler le modèle plus classique, le OnePlus 10.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro devrait être l’un des premiers smartphones du marché à embarquer la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 adossée à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il profiterait en outre d’un écran de 6,7 pouces à la définition QHD+ et profitant d’une dalle Oled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le module photo du OnePlus 10 pro devrait s’inspirer, d’un point de vue esthétique, de celui du Samsung Galaxy S21 Ultra. Il profiterait de quatre appareils photo au dos, toujours conçus en partenariat avec le constructeur de boîtiers Hasselblad. Parmi les trois appareils, on retrouverait un appareil photo grand-angle de 48 mégapixels, un module ultra grand-angle de 50 mégapixels et un appareil avec téléobjectif doté d’un capteur de 8 mégapixels.

Une sortie française plus tard dans l’année

L’autonomie ne serait pas en reste et le OnePlus 10 Pro serait non seulement doté d’une batterie de 5000 mAh, mais serait également compatible avec la charge rapide jusqu’à une puissance de 125 W.

Si la présentation du OnePlus 10 Pro aura donc lieu en janvier 2022, il ne s’agit là que de l’officialisation du smartphone en Chine. Le mois dernier, le leaker Max Jambor indiquait quant à lui que si la présentation du smartphone en Chine aura lieu en janvier ou février, celle pour le lancement mondial du smartphone aurait lieu en mars ou avril 2022. Avec la confirmation de la première date, il semble donc probable que le OnePlus 10 Pro soit bel et bien lancé en France au printemps prochain.

