Le Xiaomi 12 dévoilé très bientôt, ça sera le dernier smartphone de 2021

Xiaomi a prévu de dévoiler les "Xiaomi 12" le 28 décembre, le dernier mardi de 2021. On sait déjà pas mal de choses sur ces smartphones !

Quand on pensait que l’année était terminée, que l’on avait déjà la tête dans le CES 2022… Xiaomi nous rappelle qu’il ne faut jamais supposer quelque chose vrai sans vérification. La marque chinoise va dévoiler son Xiaomi 12 la semaine prochaine.

Rendez-vous le 28 décembre 2021

Ce Xiaomi 12 sera sans doute le dernier smartphone de l’année, mais il sera également un des smartphones qui marquera 2022.

Il y a deux ou trois Xiaomi 12 prévus, la variante « Pro » et certainement un Xiaomi 12X avec Snapdragon 870. Impossible de savoir combien de Xiaomi 12 sont prévus. Cette année, nous avons vu un bon nombre de variantes du Xiaomi Mi 11, avec un modèle Ultra, Xiaomi Mi 11i ou encore Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi a prévu de dévoiler ces produits le 28 décembre, le dernier mardi de cette année 2021. On sait déjà pas mal de choses. Officiellement, le haut de gamme sera équipé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La première image officielle dévoile deux tailles de smartphone, environ 6,2 pouces dans le cas du Xiaomi 12 et une taille plus proche des 7 pouces dans la variante Pro.

Nous avons pu avoir un aperçu du design attendu grâce à un leaker. Xiaomi pourrait s’éloigner de sa philosophie conservatrice et opter pour un design plus original pour se démarquer des futurs et actuels concurrents. C’est d’ailleurs ce que suggère LetsGoDigital, avec l’aide de Concept Creator (Jermaine Smith), qui s’est basé sur un brevet — et qu’il faut donc accueillir avec des pincettes.

Les bruits de couloirs se sont surtout concentrés sur la version Ultra, qui pourrait s’appuyer sur un impressionnant capteur de 192 mégapixels — selon Digital Chat Station — et le savoir-faire du spécialiste Leica. Son design pourrait également se montrer clivant avec un énorme module photo abritant quatre capteurs selon Lets Go Digital.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.