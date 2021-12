Bouygues Telecom met le paquet sur ses forfaits B&You pour la fin d’année

B&You relance ses offres mobile sans engagement durant les derniers jours de l'année. On y trouve notamment un forfait de 100 Go pour seulement 14,99 euros par mois.

Pas la peine d’attendre 2022 pour enfin changer de forfait mobile. En ce moment, Bouygues Télécom via sa marque B&You propose des forfaits mobile sans engagement à des prix très attractifs et bardés de 4G. C’est le cas de trois offres en ce moment et plus particulièrement du forfait de 100 Go.

Un forfait mobile chez B&You, c’est quoi ?

Appels, SMS, MMS illimités

100 Go en France et 15 Go en Europe

Un prix fixe qui ne varie pas au bout d’un an !

Le nouveau forfait B&You sans engagement avec 100 Go de data est disponible à seulement 14,99 euros par mois. Cette offre est valable jusqu’au 5 janvier 2022.

Notez que l’opérateur propose également deux autres forfaits intéressants : le premier de 70 Go à 12,99 euros par mois et l’autre de 130 Go à 18,99 euros mensuels. Tous les forfaits de l’opérateur sont sans engagements et sans prix doublé au bout de la première année.

100 Go pour un excellent rapport qualité-prix

Ce qui fait avant tout l’attrait de cette offre, c’est l’enveloppe accordée en France qui s’élève à 100 Go, en tout cas pour le forfait que nous avons sélectionné. Avec le réseau de Bouygues Telecom, c’est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité garantie sur tout le territoire. Peu de chance d’être limité dans son utilisation avec tant de données. On peut même penser à ce forfait dans le cas d’une utilisation via boîtier 4G dans des zones peu desservies par l’ADSL ou la Fibre. Et si jamais vous êtes amené à dépasser ce montant, vous aurez toujours la possibilité de passer par l’application de Bouygues télécom pour rajouter quelques Go (payant cependant).

Bien évidemment, ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français. Le gros avantage côté prix est que celui-ci n’augmente pas après une période donnée.

Un forfait utilisable aussi bien en France qu’à l’étranger

Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises, mais une enveloppe de 15 Go est tout de même accordée à l’étranger. Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

