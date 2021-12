Forfait mobile : cette offre 50 Go est à 9,99 €/mois sans limites de temps

Les forfaits mobiles les moins chers — et donc les plus intéressants — sont souvent ceux qui augmentent leur prix après la première année. La Poste Mobile ne partage apparemment pas cet avis et propose désormais une offre sans engagement de 50 Go en 4G à moins de 10 euros par mois, et sans limites de temps.

La Poste Mobile a récemment fait évoluer ses forfaits mobile pour la fin de l’année 2021. En effet, l’opérateur a simplement rajouté 20 Go à ses quelques unes de ses offres sans engagement sans pour autant augmenter le prix de base. Le forfait 30 Go passe donc à 50 Go de 4G sans changer le tarif mensuel. Il y a même une option 5G pour seulement 5 euros de plus.

Qu’inclut le forfait La Poste Mobile ?

Les appels/SMS/MMS illimités

Avec 50 Go en France et 10 Go en Europe

Le tout sans prix qui double après la première année

Jusqu’à une date encore indéterminée, le forfait La Poste Mobile 50 Go est actuellement disponible à seulement 9,99 euros par mois. Il n’y a pas de limite de temps inscrite sur le site, donc la facture n’augmentera pas au bout d’un an, même s’il faudra évidemment s’attendre à une légère hausse dans un futur plus ou moins lointain.

Il y a aussi le forfait qui passe de 80 à 100 Go, toujours pour 14,99 euros par mois et sans limite de temps. Notez que les clients box peuvent obtenir un tarif préférentiel de 10 euros mensuels pendant un an.

Un forfait simple, basique et pas cher

Pour son prix, l’offre sans engagement chez La Poste Mobile coche toutes les cases du bon forfait. Il propose évidemment les appels, SMS, MMS illimités vers la France et les DOM, et aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec toutefois une limite de 250 destinataires différents par mois. En ce qui concerne l’enveloppe 4G, l’opérateur octroie un montant de 50 Go à utiliser en France Métropolitaine, ce qui est amplement suffisant pour répondre à la majorité des besoins au quotidien. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez 10 Go à utiliser depuis ces zones, très utile lors d’un voyage.

Si vous avez un smartphone 5G, notez qu’il est possible de souscrire à une option de seulement 5 euros pour obtenir les meilleures performances de ce nouveau réseau. Par ailleurs, il est important de préciser que La Poste Mobile utilise le réseau SFR, nous vous invitons donc à vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

Faut-il s’attendre à une hausse de prix ?

Le forfait 50 Go de La Poste Mobile est à 9,99 euros par mois est sans limites de temps. C’est un avantage par rapport aux concurrents qui proposent bien souvent une augmentation tarifaire fixée dès la fin de la première année d’abonnement. Cependant, avec une offre sans engagement, l’opérateur se réserve le droit de modifier sa grille tarifaire à tout moment. Le prix de ce forfait pourrait alors très bien être en hausse dans plus d’un an, deux ans, trois ans… etc. Ceci étant dit, vous serez avertis de l’augmentation et vous pourrez très bien refuser, ou tout simplement arrêter votre abonnement en un rien de temps.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Pour cela, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne, à obtenir en appelant au préalable le 3179. En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. Cependant, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

Les meilleurs forfaits sans engagement

Afin de découvrir les autres offres mobile qui valent le coup en ce moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement.

