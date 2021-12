Amazfit Bip S Lite : cette montre connectée parfaite pour le sport est à 29 €

La montre connectée d'Amazfit, la Bip S, se décline ici en version Lite. Avec une autonomie rallongée, la petite soeur a de solides arguments. Que cela soit pour vous mettre au sport ou surveiller votre sommeil, c'est le bon moment pour acquérir une montre connectée petit budget : la Bip S Lite profite actuellement d'une promotion de 25 % sur Amazon.

Amazfit s’est spécialisé sur la gamme des montres connectées à un tarif maitrisé. Les Bip S sont capables de réaliser toutes les tâches classiques qu’on peut attendre d’une smartwatch : podomètre, cardiofréquencemètre, tracker de sommeil, météo, contrôle de la musique, modes sportifs… La Bip S Lite, qui possède une meilleure autonomie que la Bip S, mais pas de GPS, est habituellement proposée à 39,90 euros. Sur Amazon, elle profite aujourd’hui d’un coupon de réduction de 25 % qui ramène son prix à moins de 30 euros.

Que retenir de la montre connectée Amazfit Bip S Lite ?

Une montre étanche jusqu’à 50 mètres

Nombreux modes et fonctions pour le sport

Une autonomie améliorée, jusqu’à 30 jours

La petite Amazfit Bip S Lite est proposée, de base, à un tarif déjà très intéressant de 39,90 €. Amazon fait encore mieux en offrant en ce moment un coupon de réduction de 25 %, ce qui fait passer cette montre à seulement 29,92 €. Ce coupon est valable sur les coloris noir et rose, mais pas sur le bleu.

Une montre connectée au look discret

La montre connectée Amazfit Bit S Lite opte pour un look discret en adoptant un formant rectangulaire on ne peut plus classique. Ce dernier rappelle d’ailleurs grandement le design des Apple Watch. Si elle ne fait pas dans l’éclat, elle est surtout pensée pour la pratique sportive et se veut donc légère : seulement 31 grammes avec sa conception en polycarbonate. Avec ses 11,4 mm d’épaisseur, elle sait se faire oublier sur la plupart des poignets.

La Bip S Lite dispose d’un petit écran tactile de 1,28 pouce avec une résolution 176 x 176 pixels. L’écran, en verre trempé 2,5 D, profite aussi d’un revêtement anti-traces de doigt. Pour personnaliser la montre, il est possible de télécharger plus de 150 cadrans supplémentaires. Réveil, messages, météo… autant d’informations que vous pouvez consulter directement sur l’écran.

La montre idéale pour faire du sport

Légère et étanche (jusqu’à 50 mètres), la Amazfit Bip S Lite est avant tout pensée pour le sport. Elle propose ainsi 14 modes sportifs différents, qui affichent par exemple la vitesse, la fréquence cardiaque ou encore les rappels de distance. On retrouve également un « BioTracker » qui se chargera d’analyser votre rythme cardiaque, la surveillance du sommeil ainsi qu’un système d’évaluation de la santé. La montre fournit en effet une analyse des habitudes de sommeil, en mesurant notamment le temps d’endormissement, le temps de sommeil total, les phases de sommeil léger et de sommeil profond.

Enfin, cette montre se démarque sur un point non négligeable : son autonomie, qui est assez impressionnante. D’après Amazfit, elle peut tenir jusqu’à 30 jours — en utilisant uniquement les fonctions de base. Propulsée par Amazfit OS, elle est compatible Android (5.0 ou +) et iOS /10 ou +).

