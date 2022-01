Ces forfaits mobile entre 70 et 100 Go sont valables pour encore quelques heures

Et si vos bonnes résolutions de l'année commençaient par un changement de forfait mobile pour vos économies ? Nous avons sélectionné les 4 forfaits les plus intéressants pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

2022 vient tout juste de commencer, mais les promotions côté forfaits mobile sans engagement sont déjà là. Que ce soit chez Free, Prixtel, NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, il y a de quoi trouver l’offre qui vous convient le mieux pour bien débuter cette nouvelle année avec des forfaits entre 70 et 100 Go.

Les offres forfaits mobile

La majorité des offres ci-dessous sont valables pendant un an. Pour ne pas oublier de vous désabonner avant la fin de l’avantage promotionnel de votre abonnement, n’hésitez pas à utiliser notre outil dédié.

Free : 90 Go pour 10,99 euros par mois pendant un an

Avec sa nature dite illimitée, Free propose un forfait offrant les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

L’enveloppe de données 4G est aussi plus importante avec un total de 90 Go aujourd’hui. C’est une quantité suffisante pour répondre à tous ses usages, comme le streaming de vidéo via les plateformes de SVOD, le jeu en ligne ou le partage de connexion. Autre avantage, une fois la première année écoulée, Free vous fait profiter de 150 Go de 4G et 5G.

C’est le dernier jour pour profiter du forfait de 90 Go chez Free qui est listé à 10,99 euros par mois pendant un an puis passe à 19,99 euros mensuels par la suite, tout en ajoutant la 5G et jusqu’à 150 Go. Notez que si vous êtes déjà abonné Freebox, ce forfait passera à 9,99 euros par mois avec la 5G en illimité.

Prixtel : 100 Go pour 9,99 euros par mois pendant un an

Prixtel est connu pour proposer des forfaits avec de grandes quantités de données 4G. Cette fois-ci, l’opérateur virtuel utilisant le réseau de SFR pousse le curseur avec un forfait de 100 Go pour seulement 9,99 euros par mois. Avec autant de data, vous pourrez largement profiter de tout votre contenu numérique , du streaming en passant par la navigation ou le téléchargement sans véritable crainte d’être à sec. Avec ce forfait, l’opérateur propose 20 Go depuis l’Europe et les DOM.

Tout ceci sans compter les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Ce forfait de 100 Go sans engagement est disponible jusqu’à ce soir minuit et le tarif est de 9,99 euros par mois pendant un an, puis ce dernier passe à 15,99 euros mensuels par la suite. Si vous n’avez pas besoin de 100 Go, vous pouvez vous rabattre sur le forfait de 30 Go qui est listé à 4,99 euros par mois pendant un an puis 9,99 euros mensuels.

NRJ Mobile : 70 Go pour 7,99 euros par mois pendant un an

En plus des appels, des SMS et des MMS en illimité, NRJ Mobile met à disposition une enveloppe de 70 Go de données 4G dans son dernier gros forfait en date. Ces données sont utilisables en France métropolitaine et vous permettront même d’utiliser le partage de connexion pour en faire profiter vos proches, surtout si votre localité est très peu desservie en fibre ou ADSL. Cela peut être une bonne solution pour être utilisé dans une box 4G par exemple. NRJ est tributaire de Bouygues Télécom pour ses forfaits, de quoi disposer de l’un des meilleurs réseaux en France. Pour l’Europe et les DOM, l’enveloppe est confortable : 11 Go.

Le tarif de ce forfait est à 7,99 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 15,99 euros mensuels. C’est le dernier jour pour en profiter.

Cdiscount Mobile : 100 Go pour 8,99 euros par mois pendant un an

Cdiscount mobile est un opérateur disposant du réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine et de ses partenaires en Europe et DOM. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux mobile du pays. Surtout en ce qui concerne la qualité des communications. Ça tombe plutôt bien puisque ce forfait, en plus d’être économique, propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Concernant les données 4G, c’est assez conséquent, puisqu’on retrouve pas moins de 100 Go dans ce forfait pour à peine ne prix mensuel d’un menu Best of chez McDonald’s. Aucun ne risque, ou presque, d’être à court de données pour naviguer sur internet, regarder des vidéos en streaming ou utiliser des applications de messagerie en visio. Concernant les données valables en Europe et DOM, l’opérateur prévoit 13 Go, de quoi être serein en déplacement ou en vacances.

Ce forfait de 80 Go chez Cdiscount Mobile est listé à 8,99 euros pendant 12 mois puis passe à 20 euros par mois par la suite. Il s’agit d’un forfait sans engagement valable jusqu’à ce soir minuit.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

