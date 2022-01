Le Oppo Reno 4 Pro ne coûte vraiment plus si cher que ça aujourd’hui

Si vous recherchez le bon deal pour avoir un smartphone aux allures premium grâce à un bel écran OLED incurvé, le Oppo Reno 4 Pro doté également d'une fiche technique intéressante est celui qu'il vous faut. Son prix était de 799 euros au lancement, mais il ne coûte aujourd'hui plus que 349 euros grâce à cette offre.

Les smartphones sortis il y a plus d’un an profitent maintenant de promotions très alléchantes. C’est actuellement le cas du Oppo Reno 4 Pro, un téléphone Android qui a emprunté de nombreuses caractéristiques haut de gamme encore d’actualité aujourd’hui, mais sans le prix qui va avec à l’heure où nous écrivons ces lignes. En effet, la facture est beaucoup moins repoussante avec une réduction de 450 euros sur le tarif initial.

L’Oppo Reno 4 Pro, c’est quoi ?

Un smartphone au look premium avec écran OLED 90 Hz incurvé

De bonnes performances avec le Snapdragon 765G

La charge rapide 65 W : 0 à 80 % en 20 minutes

Un module photo convaincant de nuit

Un design haut de gamme dans les mains

Oppo ne propose pas une expérience une expérience aussi premium qu’avec son excellent Find X3 Pro, le smartphone le plus haut de gamme du constructeur actuellement, mais le Reno 4 Pro s’en inspire beaucoup, en tout cas pour le design. En effet, on retrouve alors quasi le même look sur la façade avant avec ces bords incurvés sur les côtés de l’écran, sans oublier le petit poinçon logé en haut à gauche qui dissimule la caméra selfie. La dalle de 6,5 pouces prend presque toute la place sur la devanture de l’appareil, d’autant plus qu’elle est de très bonne qualité, puisque OLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une protection Gorilla Glass 5 sur le dessus.

À l’arrière du téléphone, c’est assez sobre puisque le seul élément visible est l’appareil photo, le capteur d’empreinte étant disposé sous l’écran. Le module est doté de trois objectifs avec un capteur principal de 48 mégapixels, un autre de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et enfin un téléobjectif x2 de 13 mégapixels. Lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, on a le droit à de beaux clichés et la cohérence colorimétrique entre les différents capteurs est très appréciable. Mention spéciale pour la caméra de 48 Mpx qui propose des modes Ultra Nuit et Nuit Totale très efficaces.

Une belle fiche technique pour le prix

Lancé à 799 euros en 2020, on ne peut pas dire que le Oppo Reno 4 Pro propulsé par le Snapdragon 765G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage était le smartphone le plus puissant de sa catégorie. Cependant, à moitié prix c’est une configuration tout à fait acceptable par rapport à la concurrence actuelle sur ce segment tarifaire. Vous pourrez lire la plupart des jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques et surtout profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, même en abusant du multitâche. De plus, la puce de Qualcomm a tout de même l’avantage d’apporter la compatibilité 5G.

En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone peut se montrer endurant pendant 1 à 2 jours, selon votre utilisation, grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Rien de fou jusque-là, mais le plus impressionnant c’est bien sa charge rapide Super VOOC 2.0. de 65 W. Comptez 20 minutes environ pour passer de 0 à 80 % et une dizaine de minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %. Avec un tel score, on lui pardonne facilement l’absence de charge sans fil, qui serait de toute façon moins efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Reno 4 Pro.

