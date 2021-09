French Days : le TOP 5 des meilleurs smartphones en promotion ce dimanche

Contre toute attente, les smartphones ne sont pas les stars des French Days du mois de septembre 2021, mais il y a tout de même quelques offres intéressantes qui trainent chez les différents e-commerçants. Nous avons alors fait un condensé en vous proposant le TOP 5 des meilleurs smartphones en promotion.

Beaucoup de catégories de produits du monde de la Tech sont en promotion pour les French Days, en passant par les TV et vidéoprojecteurs ou encore les PC portables, mais il est vrai que les smartphones boudent un peu cet événement commercial. Cela n’empêche que l’on a tout de même déniché quelques perles si vous voulez changer votre smartphone aujourd’hui.

Les meilleurs smartphones en promo pour les French Days

Xiaomi Redmi 9C : le smartphone à moins de 100 €

Le Xiaomi Redmi 9C est un smartphone à prix sacrifié. Les concessions sont donc nombreuses, en allant de son écran IPC LCD 6,53 pouces affichant qu’une simple définition HD+ jusqu’à son appareil photo pas vraiment convaincant. Ceci étant dit, pour un peu plus de 100 euros, vous aurez un smartphone fonctionnel et très endurant grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir entre 2 à 3 jours d’utilisation.

Ce qu’il faut retenir du Redmi 9C

Le design avec encoche

La grosse batterie de 5 000 mAh

La polyvalence du triple capteur photo

Au lieu de 159 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi 9C est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur Cdiscount.

Oppo Reno 4 Pro : le smartphone presque premium

Oppo a récemment laissé place à la relève avec son nouveau Reno 6 Pro qui semble améliorer toutes les caractéristiques techniques de l’ancien modèle. Seulement voilà, le dernier né de la gamme Reno n’est pas encore en promotion et il faudra aujourd’hui se diriger vers le Reno 4 Pro pour profiter d’une expérience à peu près similaire pour beaucoup moins cher. Il intègre un Snapdragon 765G compatible 5G avec 12 Go de RAM, une batterie de 4 000 mAh avec charge rapide 65 W (de 0 à 80 % en 20 minutes), un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces avec les bord incurvés sur les côtés et un triple capteur photo de 48 + 12 + 13 mégapixels.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 4 Pro

Un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G + 12 Go de RAM

Un module photo polyvalent et performant

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide 65 W

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 4 Pro (compatible 5G) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 399 euros chez Boulanger.

Realme GT Master Edition : un puissant smartphone abordable

Le Realme GT Master Edition est une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans mettre trop de côté les caractéristiques techniques. On retrouve par exemple un bel écran Super AMOLED rafraichi à 120 Hz ou encore un puissant Snapdragon 778G épaulé par 8 Go de RAM. Il a plein d’autres atouts, comme sa charge rapide efficace de 65 W, et se voit aujourd’hui être en pack avec une montre connectée, la Watch2 Pro. Ce wearable propose un écran rectangulaire de 1.75 pouce et intègre de nombreux capteurs et fonctionnalités pour un suivi santé de son utilisateur : capteur de rythme cardiaque (24/7 pour un suivi continu), mesure du SpO2, analyse du sommeil, etc. Les programmes d’entraînements (jusqu’à 90 modes différents) sont aussi de la partie. De plus, elle est certifiée IP68.

Ce qu’il faut retenir du Realme GT Master Edition

Son design original recouvert de cuir végétal

Son écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Sa charge rapide Super Dart 65 W

Le smartphone seul vaut 349 euros et la montre connectée seule coûte une centaine d’euros, mais aujourd’hui vous pouvez avoir le tout pour exactement 398,98 euros grâce à ce pack disponible chez Electro Dépôt.

OnePlus 9 : un bon smartphone haut de gamme

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés. Les performances et l’autonomie sont similaires avec un Snapdragon 888 et une batterie de 4 500 mAh. Concernant la photo, on retrouve un capteur principal grand-angle de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. On aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 9

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le surpuissant Snapdragon 888

La charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 819 euros, la version 12+256 Go du OnePlus 9 (coloris bleu) est aujourd’hui disponible en promotion à 623 euros sur Amazon.

Asus Zenfone 8 : le smartphone compact, mais premium

Avec son Zenfone 8, Asus se démarque de la concurrence en proposant un smartphone haut de gamme presque sans compromis dans un tout petit format. Son écran est d’excellente qualité, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, tout en mesurant seulement 5,9 pouces. C’est très agréable en main et vous profiterez de vos contenus dans d’excellentes conditions. Pour le reste de la fiche technique, vous pourrez compter sur un puissant Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM, un double appareil photo 64 + 16 mégapixels efficace et une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie d’une journée, voire plus selon votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir du Asus Zenfone 8

La compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6

Un format compact pour une meilleure prise en main

Le combo Snapdragon 888 + 16 de RAM + 256 Go de stockage

Habituellement proposé au prix de 819 euros, le smartphone Asus Zenfone 8 (16+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur le site de la Fnac, et Darty.

On trouve également la version Flip avec un écran plus grand de 6,67 pouces à 649 euros au lieu de 799 euros, pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

