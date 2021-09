French Days : voici les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs

Les TV et les vidéoprojecteurs sont à l'honneur pendant les French Days, avec de nombreuses promotions sur des modèles récents. Xiaomi, Sony, LG et Hisense sont les quatre marques qui ressortent le plus chez les différents e-commerçants, car les prix de leurs références sont au plus bas.

Les événements commerciaux sont généralement le meilleur moment pour s’équiper d’un nouveau téléviseur ou vidéoprojecteur. En ce moment, les French Days battent leur plein dans l’Hexagone et les nombreux e-commerçants participants n’y vont pas de main morte en proposant des remises exceptionnelles sur des références qui ne datent pourtant pas d’hier. Voici les meilleures offres que nous avons retenu à l’heure actuelle.

Les meilleures offres TV & vidéoprojecteurs des French Days

Hisense 50E76GQ : le bon rapport qualité-prix

Le constructeur chinois a l’avantage de proposer des téléviseurs QLED abordables, sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 50E76GQ, propose un design épuré avec un écran sans bord, pour une immersion totale. Le TV dispose d’une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives, plus réalistes et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image est également renforcée par la définition 4K UHD et vous pourrez profiter des meilleures normes vidéos telles que HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Atmos spatialisé bien immersif.

Côté connectique, les ports HDMI 2.1 sont bien là, mais vous ne profiterez pas d’une expérience de jeu optimale avec un taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz. Ceci étant dit, la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire au maximum la latence est de la partie.

Ce qu’il faut retenir du TV de Hisense

Une dalle QLED de 50 pouces

Une définition 4K UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Compatible avec le mode ALLM

Au lieu de 499,99 euros, le TV QLED 4K Hisense 50E76GQ est disponible en promotion à seulement 449,99 euros sur Cdiscount, mais grâce à un code promo « 20EUROS« , le téléviseur passe à seulement 429,99 euros.

Xiaomi Mi Smart Compact : le vidéoprojecteur… compact

Le Xiaomi Mi Smart Compact est un vidéoprojecteur petit format qui fait vraiment du bon travail pour reproduire une image de qualité sur votre mur blanc. Pour sa petite taille de seulement 15 cm pour un poids de 1,3 kilo, il est capable de projeter un flux en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) — avec du HDR10 en prime — sur une surface maximale de 120 pouces. De plus, la luminosité de 500 ANSI est largement suffisante pour obtenir une image claire même si la pièce où se trouve le vidéoprojecteur n’est pas complètement plongée dans le noir. On apprécie d’ailleurs l’intégration native d’Android TV pour avoir accès à toutes vos applications de streaming préférées sans passer par un boîtier multimédia externe.

Ce qu’il faut retenir du vidéoprojecteur de Xiaomi

Un design compact

Une image Full HD jusqu’en 120 pouces

La compatibilité HDR10 et l’expérience Android TV

Au lieu de 599 euros habituellement, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac et Darty.

Xiaomi Mi TV Q1 75 : une grande dalle QLED à prix imbattable

Il faut savoir que la Mi TV Q1 75 possède des ports HDMI 2.1 et prend en charge la définition 4K ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, mais le téléviseur ne peut tout simplement pas faire les deux en même temps. Le VRR n’est pas non plus supporté. Vous ne profiterez donc pas d’une expérience optimale avec votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X, mais la TV de Xiaomi a d’autres arguments à faire valoir, comme celui d’être actuellement le meilleur rapport qualité-prix des French Days pour une dalle QLED de 75 pouces.

Ce qu’il faut retenir du TV de Xiaomi

Le design premium

Les 190 centimètres de diagonale

La compatibilité HDR10 et Dolby Vision

L’interface d’Android TV dans sa dernière version

Au lieu de 1 799 euros habituellement, la Xiaomi Mi TV Q1 75 est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 1 199 euros sur les sites de Fnac et Darty.

LG OLED C1 : toute la gamme est en promotion

Dernièrement, les TV OLED sont clairement plus abordables que les années précédentes et il est aujourd’hui possible de s’offrir des modèles d’excellente qualité autrement difficilement accessibles. Cette fois c’est toute la gamme LG OLED C1 qui se retrouve en promotion durant ces French Days avec jusqu’à 1500€ de réduction sur tous les modèles allant de 55 à 83 pouces.

Ce qu’il faut retenir de la gamme LG OLED C1

Des dalles de 55 à 83 pouces d’une extrême qualité

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

La connectique HDMI 2.1 (compatible 4K@120fps et ALLM)

Voici les baisses de prix constatés sur la boutique en ligne de la Fnac pour les différents modèles de LG OLED C1:

Xiaomi Mi 4K Laser : le vidéoprojecteur à ultra courte focale

Le Xiaomi Mi 4K Laser est capable de projeter une image de 150 pouces de diagonale tout en étant à seulement quelques centimètres du mur. Si ce projecteur porte la mention 4K, la définition est en faite nativement en Full HD (1 920×1 080 pixels), comme la majorité des projecteurs à ultra-courte focale. C’est avec la puce qu’il embarque que le projecteur va pouvoir simuler une image en définition 4K par traitement XPR ×4. Il va donc projeter deux images en 1920 x 1080 pixels pour créer ainsi l’illusion de l‘image 4K. Ceci étant dit, le résultat est très correct, avec une image nette proposant des couleurs intenses grâce à sa luminosité élevée de 1 600 lumens. Au niveau du son, le constructeur chinois intègre deux haut-parleurs de 30W offrant une bonne qualité sonore grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS.

Ce qu’il faut retenir du vidéoprojecteur 4K de Xiaomi

Une image presque 4K jusqu’en 150 pouces

Des haut-parleurs stéréos intégrés

L’expérience Android TV

Au lieu d’un prix de lancement de 2 499 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi 4K Laser est en ce moment en promotion à 1 999 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty.

Sony OLED XR65A80J : une des meilleures dalles OLED sur le marché

Cette année, la nouvelle génération de la gamme Bravia, apporte une meilleure puissance de traitement de l’image grâce au processeur Bravia XR, mais aussi une très haute luminosité. Le XR65A80J est équipé d’une dalle OLED qui offre un taux de contraste infini, des couleurs ultra réaliste et une excellente luminosité. Il affiche une définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Bien entendu, on retrouve une compatibilité HDR et Dolby Vision, mais aussi une compatibilité G-Sync/FreeSync et HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@120 images par secondes sur les périphériques compatibles) pour une expérience améliorée en jeu. Composé de 4 haut-parleurs pour une puissance totale de 60 W, le système Acoustic Surface Audio + permet au son de se propager sur l’ensemble de l’écran et vibre la dalle par le biais de moteurs. Vous profitez d’un son stéréo comme au cinéma.

Ce qu’il faut retenir du TV OLED de Sony

Une dalle OLED de 65 pouces

Un TV qui fait office d’enceinte grâce à sa technologie Acoustic surface Audio +

Compatible Dolby VISION et Dolby Atmos, IMAX, DTS

Parfait pour jouer : HDMI 2.1, 4K@120, VRR et ALLM

Compatible avec Google Assistant

Habituellement au prix de 2 690 euros, le TV Sony OLED XR65A80J est actuellement en promotion à 1 990 euros sur le site Boulanger, soit 700 euros de remise immédiate.

