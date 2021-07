À -52 %, le prix du Oppo Reno 4 Pro devient plus acceptable pour les soldes

Le Oppo Reno 4 Pro est un produit qui se place dans la gamme des smartphones premium, tant par ses caractéristiques techniques que par sa finition tout simplement irréprochable. Habituellement proposé à 799 euros, le smartphone profite aujourd'hui d'une remise immédiate de 415 euros à l'occasion des soldes d'été, ce qui le fait passer à 383 euros.

Bien qu’arrivé récemment sur le marché français, le constructeur Oppo a très rapidement réussi à se faire une place sur le marché des smartphones, pourtant très concurrentiel. Lancé en France en octobre dernier, le Oppo Reno 4 Pro se positionne comme un smartphone premium, mais vous n’êtes aujourd’hui pas obligé de payer le prix fort, puisqu’il est en ce moment à moitié prix pendant les soldes.

Les caractéristiques du Oppo Reno 4 Pro

Un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G + 12 Go de RAM

Un module photo polyvalent et performant

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide 65 W

Au lieu de 799 euros, le Oppo Reno 4 Pro 12+256 Go est proposée pour seulement 383,91 euros sur le site Amazon, soit 52 % de réduction.

Un design clairement premium

Avec son appellation « Pro », ce smartphone représente le haut de gamme du constructeur et cela se confirme avec ses finitions élégantes et raffinées. Il offre un design avec un look borderless laissant apparaître un poinçon en haut à gauche. On retrouve un écran AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement à 90 Hz offrant, ainsi, une bonne fluidité et un confort visuel optimal. Le capteur d’empreintes digitales, très réactif, est d’ailleurs placé sous l’écran.

Ultra-fin et léger avec un poids de 172 grammes, le Reno 4 Pro propose une prise en main confortable. Une fois retourné, le smartphone dispose d’une coque en verre mat dépoli — protégée par du verre de protection Gorilla Glass 5 — qui est agréable au toucher.

Avec un appareil photo convaincant

À l’arrière du téléphone on retrouve un module photo doté de trois capteurs de 48 + 12 +13 mégapixels. Une configuration assez classique, mais qui reste tout de même efficace. Lorsque les conditions de luminosité sont réunies, on a le droit à de beaux clichés. Le capteur principal assura la qualité des photos prises de nuit, grâce à ses deux modes : Ultra Nuit et Nuit Totale. En façade, le Oppo Reno4 Pro propose un capteur de 32 Mégapixels pour faire vos plus beaux selfies.

Une fiche technique généreuse

Côté performance, ce smartphone est propulsé par la puce Snapdragon 765G, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Avec cette configuration, le Oppo Reno 4 Pro se montre très à l’aise et reste fluide face à tout type de tâches ou d’applications, même avec les jeux les plus gourmands (Fortnite) le tout sans problème. De plus, cette puce a l’avantage d’apporter la compatibilité 5G. Il pourra donc tenir de nombreuses années sans craindre de ralentissement.

Pour ne jamais tomber en rade de batterie

Côté autonomie, le téléphone se montre endurant et solide avec sa batterie de 4 000 mAh. Il pourra tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. Néanmoins, le Oppo Reno4 Pro bénéficie de la technologie de recharge rapide Super VOOC 2.0. de 65W. Comptez 20 minutes environ pour passer de 0 à 80 % – un chargeur qui sera bien utile pour récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps.

